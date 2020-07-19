Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)

Очаровательные поделки, которые украсят ваш дом и сделают его уютным (Фото)

Очаровательные поделки, которые украсят ваш дом и сделают его уютным (Фото)
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com
Сделать свой дом лучше можно самыми разными способами, в частности при помощи всевозможных поделок.

Панно

панно

Из куска фанеры, красок, обычной стеклянной банки и грубых веревок разной толщины можно смастерить чудесное панно с надписью, которое станет потрясающим украшением прихожей или гостиной.

Коврик

Коврик

Очаровательный коврик, который можно связать крючком из толстой пряжи темно-коричневого и терракотового цвета, привнесет в любое помещение нотку тепла и уюта.

Воздушные шары

Воздушные шары

Негодные стеклянные лампочки можно аккуратно покрасить специальными красками, превратив их тем самым в сказочные аэростаты, которые можно подвесить под потолком у окна.

Вязанные наволочки

Вязанные наволочки

Из толстой пряжи теплых оттенков можно связать чудесные наволочки для диванных подушек, которые станут уютным украшением любого пространства.

Мини-гобелен

Мини-гобелен

Из толстых ниток можно сплести уникальный гобелен в технике макраме, который станет великолепным украшением спальни или гостиной.

Текстильная картина

Текстильная картина

Оригинальная картина, которую сможет сделать даже человек без художественных навыков из лоскутков ткани и ниток.

Держатель для туалетной бумаги

Держатель для туалетной бумаги

Из небольших кусочков яркой ткани можно сшить забавный держатель для туалетной бумаги, который станет оригинальным и практичным украшением санузла.

Блюдца для украшений

Блюдца для украшений

Керамические блюдца, расписанные вручную, прекрасно подойдут для хранения украшений.

Кактусы из камней

Кактусы из камней

Используйте пустые цветочные горшки и небольшие камни, покрашенные в разные оттенки зеленого цвета, чтобы создать забавные искусственные кактусы, которые станут чудесным украшением подоконника и не доставят никаких хлопот.

Мобиль из цветов

Мобиль из цветов

Из цветной бумаги, ниток и проволоки можно сделать очаровательный мобиль, который станет потрясающим украшением любой комнаты и привнесет в интерьер яркую весеннюю нотку.

Ловец снов

Ловец снов

Потрясающее украшение-талисман, которое можно сделать из любой круглой основы, ниток, перьев и бусин и использовать для украшения стен спальни.

Украшение из ниток

Украшение из ниток

Креативное и очень простое в изготовлении настенное украшение из веревок, ниток мулине и рейлинга.

Венок

Венок

Фантастический венок, который можно сделать из круглой основы, искусственных цветов и морских ракушек, и использовать для украшения стены или двери дома.

Свечи

Свечи

Пустую яичную скорлупу можно использовать для создания оригинальных декоративных свечей, которые будут особенно актуальны в преддверии праздника Пасхи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Искусство, своими руками, Рукоделие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
04 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
05 Все из-за российских туристов: Турция может попасть в список стран "красной зоны"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сирия избирает новый парламент
Сирия избирает новый парламент
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Шулявский мост продолжают ремонтировать
Борьба с &quot;коронакризисом&quot;: саммит ЕС решили продлить
Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus Nord
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне OnePlus Nord
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь