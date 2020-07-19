Очаровательные поделки, которые украсят ваш дом и сделают его уютным (Фото)

Сделать свой дом лучше можно самыми разными способами, в частности при помощи всевозможных поделок.

Панно

Из куска фанеры, красок, обычной стеклянной банки и грубых веревок разной толщины можно смастерить чудесное панно с надписью, которое станет потрясающим украшением прихожей или гостиной.

Коврик

Очаровательный коврик, который можно связать крючком из толстой пряжи темно-коричневого и терракотового цвета, привнесет в любое помещение нотку тепла и уюта.

Воздушные шары

Негодные стеклянные лампочки можно аккуратно покрасить специальными красками, превратив их тем самым в сказочные аэростаты, которые можно подвесить под потолком у окна.

Вязанные наволочки

Из толстой пряжи теплых оттенков можно связать чудесные наволочки для диванных подушек, которые станут уютным украшением любого пространства.

Мини-гобелен

Из толстых ниток можно сплести уникальный гобелен в технике макраме, который станет великолепным украшением спальни или гостиной.

Текстильная картина

Оригинальная картина, которую сможет сделать даже человек без художественных навыков из лоскутков ткани и ниток.

Держатель для туалетной бумаги

Из небольших кусочков яркой ткани можно сшить забавный держатель для туалетной бумаги, который станет оригинальным и практичным украшением санузла.

Блюдца для украшений

Керамические блюдца, расписанные вручную, прекрасно подойдут для хранения украшений.

Кактусы из камней

Используйте пустые цветочные горшки и небольшие камни, покрашенные в разные оттенки зеленого цвета, чтобы создать забавные искусственные кактусы, которые станут чудесным украшением подоконника и не доставят никаких хлопот.

Мобиль из цветов

Из цветной бумаги, ниток и проволоки можно сделать очаровательный мобиль, который станет потрясающим украшением любой комнаты и привнесет в интерьер яркую весеннюю нотку.

Ловец снов

Потрясающее украшение-талисман, которое можно сделать из любой круглой основы, ниток, перьев и бусин и использовать для украшения стен спальни.

Украшение из ниток

Креативное и очень простое в изготовлении настенное украшение из веревок, ниток мулине и рейлинга.

Венок

Фантастический венок, который можно сделать из круглой основы, искусственных цветов и морских ракушек, и использовать для украшения стены или двери дома.

Свечи

Пустую яичную скорлупу можно использовать для создания оригинальных декоративных свечей, которые будут особенно актуальны в преддверии праздника Пасхи.