Очаровательные поделки, которые украсят ваш дом и сделают его уютным (Фото)

Панно
Из куска фанеры, красок, обычной стеклянной банки и грубых веревок разной толщины можно смастерить чудесное панно с надписью, которое станет потрясающим украшением прихожей или гостиной.
Коврик
Очаровательный коврик, который можно связать крючком из толстой пряжи темно-коричневого и терракотового цвета, привнесет в любое помещение нотку тепла и уюта.
Воздушные шары
Негодные стеклянные лампочки можно аккуратно покрасить специальными красками, превратив их тем самым в сказочные аэростаты, которые можно подвесить под потолком у окна.
Вязанные наволочки
Из толстой пряжи теплых оттенков можно связать чудесные наволочки для диванных подушек, которые станут уютным украшением любого пространства.
Мини-гобелен
Из толстых ниток можно сплести уникальный гобелен в технике макраме, который станет великолепным украшением спальни или гостиной.
Текстильная картина
Оригинальная картина, которую сможет сделать даже человек без художественных навыков из лоскутков ткани и ниток.
Держатель для туалетной бумаги
Из небольших кусочков яркой ткани можно сшить забавный держатель для туалетной бумаги, который станет оригинальным и практичным украшением санузла.
Блюдца для украшений
Керамические блюдца, расписанные вручную, прекрасно подойдут для хранения украшений.
Кактусы из камней
Используйте пустые цветочные горшки и небольшие камни, покрашенные в разные оттенки зеленого цвета, чтобы создать забавные искусственные кактусы, которые станут чудесным украшением подоконника и не доставят никаких хлопот.
Мобиль из цветов
Из цветной бумаги, ниток и проволоки можно сделать очаровательный мобиль, который станет потрясающим украшением любой комнаты и привнесет в интерьер яркую весеннюю нотку.
Ловец снов
Потрясающее украшение-талисман, которое можно сделать из любой круглой основы, ниток, перьев и бусин и использовать для украшения стен спальни.
Украшение из ниток
Креативное и очень простое в изготовлении настенное украшение из веревок, ниток мулине и рейлинга.
Венок
Фантастический венок, который можно сделать из круглой основы, искусственных цветов и морских ракушек, и использовать для украшения стены или двери дома.
Свечи
Пустую яичную скорлупу можно использовать для создания оригинальных декоративных свечей, которые будут особенно актуальны в преддверии праздника Пасхи.