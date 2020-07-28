Оригинальность и качество: почему печать на холсте такая популярная

Последние пару десятилетий человечество во многом обязано техническому прогрессу. Развитие не стоит на месте и инновации от года к году делают нашу жизнь комфортнее и удобнее. Сфера полиграфии и широкоформатной печати в данном случае не оказалась исключением и прогресс не обошел ее стороной, а скорее даже наоборот – конкретно зацепил.

Еще не так давно для украшения интерьера любимыми картинами нам с вами приходилось прибегать либо к работе мастера, который вручную могу бы воссоздать репродукцию известного полотна, либо приобретать низкокачественную печатную копию на одном из рекламных материалов, при этом быть ограниченным в ее размерах и отсутствии визуальных вариаций исполнения. За приобретение оригинального полотна мы даже речи не ведем).

Так вот, если второй вариант реализации картины был приемлем по цене, то первый вариант – это достаточно недешевое удовольствие, ведь ручной труд дешево никогда не стоит.

Что же изменилось сегодня спросите вы? А изменилось, собственно, то, что сегодня можно совместить эти два варианта взяв из каждого его преимущества!

Современные широкоформатные плоттеры от технологических гигантов с мировым именем прочно заняли позиции в сфере интерьерной печати. Возможности детализированной и экологически безопасной печати на рельефных материалах, благодаря новым технологическим достижениям вышли на качественно иной уровень. Рынок производителей материалов для печати отреагировал созданием разнообразных холстов для нанесения отпечатка с максимальной имитацией натуральных полотен.

Закономерный результат такого процесса – возможность украсить интерьер качественным картинным декором максимально схожим с оригиналом по минимальным ценам. Среди вариантов такого декора могут быть, как картинные репродукции (например всемирно известных художников таких как Сальвадор Дали, Ван Гог, Микеланджело, Леонардо Да Винчи т .д.), так и любые, подходящие вашему настроению, изображения (сюжеты природы, цветы, города и страны, архитектура и т.д.), либо же просто фотографии из вашего семейного фотоальбома.

Что еще больше добавляет комфорта при выборе картины на холсте, так это то, что, не выходя из дома вам доступны тысячи вариантов сюжетов, которые вы не спеша можете рассмотреть, подобрать визуальное исполнение (модульная или одиночная картина), определиться с материалом печати (синтетический холст или натуральный), покрытием защитным лаком и прочими составляющими вашей картины, как например это реализовано в компании "АртФактор".

Особенно важно, что печать на холсте позволит вам разрешить одну из наиболее трудных ситуаций выбора в вашей жизни – выбор подарка близкому человеку. Оригинальный декор, который абсолютно точно подарит массу эмоций, а также надолго сохранит память о каком-либо значимом моменте. Компьютерная стилизация, либо же дизайнерская обработка сюжета под какой-либо стиль (поп-арт, дрим-арт, векторный и т.д.), еще больше подчеркнет экстраординарность изделия. Такой подарок определенно не оставит равнодушным никого, а в вас подчеркнет оригинальность и нестандартность подхода.

При этом вы можете не переживать за итоговый результат, выбирая печать картин на холсте в интернете, ведь в случае неудовлетворительного результата вы всегда можете сделать обмен или возврат вашей картины.

Однако, важно помнить, что для достойного результата и беспроблемного обслуживания важно выбирать надежного поставщика такого рода декора. Среди рекомендаций по выбору могут быть такие:

- Печать должна производиться безопасными ЭКО чернилами, как например у технологии латексной печати от Hewlett Packard, которая предназначена непосредственно для интерьерной печати, а не сольвентными химическими красками, имеющими резкий запах.

- Печатные головы должны быть в хорошем состоянии и не должны "полосить" при печати

- Исходные изображения должны быть высокого разрешения для печати нужного вам размера

- Холсты должны быть плотными, однородными, без вкраплений. Желательно выбирать натуральный холст на хлопковой основе.

- Подрамник должен быть с бортиком и изготовлен из сосны. Это позволит сохранить правильную натяжку долгие годы.

- Защитные лаки, используемые в производстве, должны быть на водорастворимыми

Все эти вопросы вы можете задавать производителю до оформления заказа, это позволит избежать лишних неприятных ситуаций в перспективе. Соответствие вышеперечисленным пунктам позволит вам сделать правильный выбор в пользу того или иного поставщика картин.

Подводя итог, хотелось бы еще раз перечислить все преимущества печати на холсте:

Качественный отпечаток с максимальной схожестью с оригинальными полотнами, как по фактуре, так и по общему восприятию

Возможность выбора материала – синтетический холст или натуральный

Возможность реализации безопасной ЭКО печати

Возможность высокой детализации печати

Возможность выбора любого, подходящего вам размера

Возможность выбора визуального исполнения – модульные или одиночные картины

Возможность выбора из тысячи сюжетов онлайн галереи

Покрытие защитным лаком для предотвращения износа холста

Возможность компьютерной или дизайнерского стилизации сюжета

Оригинальность декора, как для себя, так и на подарок

Небольшая стоимость

При правильном подходе печать на холсте прослужит вам довольно длительное время и, как показывает практика, вам скорее надоест сюжет нежели с картиной что-то произойдет). Интернет-магазин картин "АртФактор" всегда с радостью готов абсолютно бесплатно ответить на все вопросы, касающиеся нюансов печати картин на холсте.

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