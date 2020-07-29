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Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе
Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе

Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе

Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе
13:44 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Летние тихие торги искусства CLASSIC UNDERGROUND CONTEMPORARY, которые впервые прошли онлайн, закончены. И аукционный дом Золотое Сечение решил подвести итоги.

На аукционе было представлено около 60 работ, среди которых были выставлены и редкие художественные произведения Ивана Марчука, Марии Примаченко, Йосипа Бокшая, Михаила Дерегуса, Елены Яблонской, Виктора Зарецкого, Анатолия Криволапа, Ильи Чичкана, Ильи Исупова, Назара Билыка, Олега Сусленко, Максима Мамсикова, Романа Жука и многих других авторов.

Топовый лот аукциона - картину Ивана Марчука 1981 года "Лодки цветом поросли" заинтересовал сразу нескольких покупателей. При стартовой цене в $15 тыс. цену картины подняли и продали за $56,1 тыс.

Это рекордная стоимость за работу этого автора на открытых украинских торгах.

Картина Ивана Марчука Лодки цветом поросли

Также с молотка ушли еще две работы Ивана Марчука — Зимний вечер (1990) и работа из серии Предостережение (1986). Еще один топ-лот аукциона Срез Назара Билыка был продан за $6,05 тыс.

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Напомним, британская газета The Daily Telegraph включила украинского художника и изобретателя техники плентанизм Ивана Марчука в список 100 выдающихся гениев современности. На сегодняшний день творческое наследие Ивана Марчука насчитывает более 5 тис. произведений.

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Аукцион, Иван Марчук, Картина, Искусство.

Автор:

Телеграф
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