Drone Photo Awards 2020: лучшие фото, сделанные с высоты птичьего полета

Удивительные аэроснимки участников фотоконкурса Drone Photo Awards 2020 открывают совершенно новый взгляд на повседневные детали. На потрясающих кадрах, сделанных с головокружительной высоты, запечатлены замерзшие озера и жаркие пустыни, люди и животные, любовь и уничтожение.
Фото главного победителя конкурса Drone Photo Awards 2020, которое растопило сердца строгих судей
Снимок Томаса Ковальски в категории "Урбания"
Первое место в категории "Абстракция"
Снимок цапель с птенцами победил в категории "Животные"
Фотография Алессандры Мениконзи завоевала первое место в категории "Люди"
Сотни израильских солдат соблюдают социальную дистанцию во время пандемии коронавируса в Тель-Авиве
Победитель в категории "Природа": серый кит толкает лодку с туристами
Красивый снимок тропической невесты завоевал первое место в категории "Свадьба"
Серия "Пустые моря и переполненные берега" поднимает острую тему исчезновения видов
Снимки были сделаны в Индии
Проблема исчезновения морских животных становится глобальной
Люди уничтожают редкие виды ради прибыли
На душераздирающее зрелище невозможно смотреть без слез
Верблюды в дубайской пустыне
Цветные автомобили на дорогах Дубая
Мечеть шейха Зайда в Дубае
Кадр из дубайского портфолио, завоевавшего первое место в Видеокатегории