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Drone Photo Awards 2020: лучшие фото, сделанные с высоты птичьего полета

Drone Photo Awards 2020: лучшие фото, сделанные с высоты птичьего полета
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru
Предлагаем вам просмотреть интересную подборку самых лучших работ фотографов со всего мира, которые участвовали в международном фотоконкурсе Drone Photo Awards-2020.

Удивительные аэроснимки участников фотоконкурса Drone Photo Awards 2020 открывают совершенно новый взгляд на повседневные детали. На потрясающих кадрах, сделанных с головокружительной высоты, запечатлены замерзшие озера и жаркие пустыни, люди и животные, любовь и уничтожение.

Фото главного победителя конкурса Drone Photo Awards 2020, которое растопило сердца строгих судей

Снимок Томаса Ковальски в категории "Урбания"

Первое место в категории "Абстракция"

Снимок цапель с птенцами победил в категории "Животные"

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Конкурс, Фото, Drone Photo Awards, Drone Photo Awards 2020.

Автор:

Телеграф
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