Не пасхальные, а мировые рекорды: "волынский Фаберже" виртуозно просверлил на яйцах тысячи отверстий

Несмотря на коронавирусную беду и карантинные ограничения, которые, вероятнее всего, распространятся также на майские и пасхальные праздники, уже скоро не только профессиональные мастера, но и любители займутся изготовлением традиционных пасхальных писанок, крашанок, дряпанок и крапанок. Примечательно, что человек, поставивший сразу два удивительных мировых рекорда, начинал тоже с привычных орнаментов воском на яичной скорлупе. Но их всеми сделано множество, а ему было неинтересно кого-то повторять. И вот однажды, увидев в интернете резные скорлупки яиц, художник из Владимира-Волынского Анатолий Бойко увлекся этим направлением, а изучив уйму научной и технической литературы, достиг невиданного мастерства, став изобретателем и рекордсменом, создав около 700 необычных произведений.

Скорлупки миниатюрных перепелиных яиц, стандартных куриных, крупных гусиных и огромных страусиных он превращает в кружевные, воздушные изделия, никогда при этом не повторяясь. Некоторые его сувениры ставят в тупик даже продвинутых технарей: ну как можно поместить резную скорлупку перепелиного яйца - в куриную, а затем еще и в гусиную, создавая загадку виртуозности, нереальности осуществленного. Более того, он единственный в мире придумал, как... разматывать хрупкую скорлупу в ленту серпантина! А еще он создает на ажурной скорлупе металлическую "вышивку" тончайшей бижутерной проволокой, инкрустирует свои изделия полудрагоценными камнями, делает из них изящные вазочки, миниатюрные шкатулки, светильники, создающие причудливый узор света и тени, и рождественские вертепы со скульптурными композициями внутри. Неудивительно, что восторженные земляки прозвали Анатолия Бойко "волынским Фаберже".

Коллеги Бойко по мировому сообществу резчиков по яичной скорлупе периодически создают шедевры, которые остальные затем стараются превзойти. И вот два таких потрясающих изделия, оставивших далеко позади работы зарубежных мастеров, в начале этого года создал наш соотечественник. В скорлупе гусиного яйца он узорчато просверлил 52 754 отверстия диаметром 0,2 мм, а затем в скорлупе куриного яйца таким же образом проделал 33 436 отверстия диаметром 0,15 мм! Предыдущая подобная работа была у боснийского мастера, но там в скорлупе куриного яйца насчитывалось (аж! всего?) 14 129 отверстий.

17 апреля во Владимире-Волынском состоялась регистрация сразу двух мировых рекордов - «Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе гусиного яйца» и «Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе куриного яйца». Их с вручением сертификатов зарегистрировала руководитель Национального Реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Телеграф" разузнал, как Анатолию Бойко удалось достичь таких результатов.

Бормашина не для зубов, а для яичной скорлупы

Выяснилось, что резьбой по скорлупе Анатолий Игоревич занялся более 10 лет тому назад. Осваивал ее методом проб и ошибок: не знал, как готовить скорлупу под обработку, зачищать, вымывать ее, а умельцы своими секретами не делились. Пробовал сверлить шуруповертом и шлифмашиной для ногтей. Затем купил самый дешевый аппарат, маломощный, который только куриные яйца тянул, а со временем накопил денег на американскую ювелирную бормашину. А вот страусиные яйца простые сверла не берут, только алмазные. Стал заказывать профессиональные технические буры.

Бойко рассказывает, что на рекордное гусиное яйцо у него ушло примерно полтора месяца.

- До него я еще сделал яйцо с 12 тысячами отверстий, потом дошел до 25 тысяч отверстий. Тогда телеканал "1+1" про меня сделал сюжет, сообщил про новый мировой рекорд, после чего я нашел по интернету качественные японские микросверла. Но они тоже ломаются, понадобилось 55 штук и средств на них ушло немало. А потом увидел в интернете, что турецкий коллега выставил свой рекорд – у него на курином яйце чуть ли не 12 тысяч отверстий, затем мастер из Сербии высверлил 14 тысяч отверстий. Я с ним даже немного пообщался по переписке. Это и стало мотивацией к моим новым рекордам.

С куриным работал примерно месяц, ежедневно. Например, сто дырок просверлил – поставил на листке палочку, еще сто – поставил вторую, потому что глаза устают очень сильно, я же через лупу сверлю. Сверло толщиной 0,15 мм – это как людской волос. Когда устану – часа на 2-3 откладываю сверло.

Интересно узнать, как сам мастер считал количество отверстий на скорлупе и как потом это проверили. Поясняет: "Когда набирается 10 "сотенных" палочек – в другом ряду рисую палочку "тысячную". Но эксперты все равно пересчитывали".

Уточним, что для Книги рекордов Гиннесса мировые рекорды фиксировали эксперты Национального реестра рекордов Украины, имеющие международную сертификацию (предварительно согласовав свои действия по этим изделиям с британскими коллегами).

-Отверстия эксперты пересчитывали по фотографиям. Я высылал им высококачественные снимки яйца с 12-ти ракурсов: 4 стороны – 4 прямых фотографии, 4 фотографии нижнего ракурса и 4 фотографии верхнего ракурса. При этом каждая сторона должна была иметь свою отметку, на каждой стороне яйца был какой-то трипольский старинный орнамент или знак, чтобы их не перепутать. Там изображение увеличивали на компьютере, разбивали на секции, печатали и вручную каждую секцию, каждую дырку маркером обводили и считали. Да-да-да: отверстия считали вручную, - объясняет Бойко.

И продолжает: "А вот из Гиннесса (Guinness World Records) пришел ответ, что у них нет такой компьютерной программы, чтобы пересчитала отверстия, а вручную они точно считать не будут. Но если посчитает ваш эксперт, который имеет международный уровень, то мы готовы засчитать результат".

-Украинские эксперты пересчитали отверстия на обоих яйцах, перевели речь эксперта на английский, продемонстрировали яйцо целиком и в 4-х ракурсах, фотографии в 12-ти ракурсах и показали все подсчеты, точки, сколько на одном участке яйца отверстий и общий результат – и "Гиннесс" все это принял во внимание.

Свой рекорд Владимир-Волынский Киеву не отдал

Как сообщила резчику Лана Ветрова, они регистрируют разнообразные рекорды, но это - один из престижнейших мировых рекордов и самый сложный как по его работе, так и по их.

- Бедный эксперт – я с ним переписывался, он признался, что "считаю целый день дырки, сажусь вечером за руль, еду домой, а у меня в глазах не знаки, а дырки", - смеется мастер.

Регистрацию рекордов необходимо оплачивать. Как же решился этот вопрос, при том, что Анатолий Бойко получает весьма скромную пенсию даже с учетом доплат за звания Заслуженного мастера народного творчества Украины и Почетного жителя Владимира-Волынского?

- Я обратился в городской совет (а про мировые рекорды обязательно надо предупреждать местную власть) и спросил: "Как вы хотите, чтобы рекорд был владимирским или киевским?" Дело в том, что я мог бы приехать с яйцами в Киев, и фиксация рекорда прошла бы там, но тогда и рекорд бы считался киевским. Мой первый рекорд фиксировали по время выставки в Верховной Раде, и он – киевский. И тогда городской голова сказал, что такой вариант вариант был бы позорным для города.

Даже со скидками, на которые пошли для суперталантливого мастера, только одна экспертиза мирового рекорда обошлась примерно в 22 тысячи гривен. Зато второй рекорд экспертный совет принял решение фиксировать бесплатно – в качестве подарка.

Может, кто не понял, но отверстия не просто хаотично просверлены, из них складывается узор. На том и другом яйце также высверлены трипольские знаки и личная подпись автора.

-Раньше я ставил свои подписи на окованых яйцах, на металле, но на задней стороне, внизу, где не прорезал скорлупу и оставлял место. Там тонкой кисточкой сусальным золотом ставил подпись. А вот отверстиями подпись сделал впервые. Заранее нанес ее карандашом, все вокруг высверлил, а потом карандаш стер очень аккуратно - пинцетом взял кусочек ластика и стер графит и вышла подпись, - раскрывает детали собеседник.

Затем и вовсе дает "мастер-класс": "Я сначала делаю общую разметку более крупным сверлом на 4 или 8 секций – в зависимости от узора. После этого просверливаю низ и верх, а затем начинаю с середины – с самого тонкого места скорлупы - двигаться к острому и тупому концам". Объясняет, что если начинать с середины, а затем сверлить верх и низ, то хрупкая скорлупа треснет от вибрации сверла.

А что станет новым рекордом?

В основе технически-творческой работы был научный расчет.

-Возможное количество отверстий я прикидывал примерно, с запасом. Мне математики вычисляли площадь поверхности яйца по формуле, зная его параметры – высоту и ширину. После того я рисовал на яйце 1 см2, сверлил в нем дырки и считал. Например, в одном кв. см сверлом 0,15 можно поместить, в зависимости от толщины скорлупы и плотности, от 500 до 700 дырок. По площади высчитал, сколько их должно поместиться на яйце. И приблизительно, с погрешностью 1-3 тысячи, знал предстоящий результат, - дополняет рассказ волынянин.

Работать с тончайшим сверлом и не промахнуться, не сдвоить отверстия, удавалось благодаря специальным очкам-лупе с пятикратным увеличением, которые Бойко заказывал в офтальмологической клинике "Эксимер". Интересно, что из символов Триполья он использовал четыре.

- Это знак бесконечности жизни и мира - незаконченная горизонтальная восьмерка. Это волна, которая по-трипольски обозначает воздух или воду. Еще мать-берегиня – ее тоже обозначают волнами, но с острыми концами, и всевидящее око (но не масонский знак в пирамиде!)

Знак бесконечности на скорлупе, скажем прямо, символичен, потому что до сих пор не решено, что же было первым - яйцо или курица. А для человека с таким Божьим даром, как у Анатолия Бойко, это означает, что на нынешних достижениях его фантазия не остановится.

-Мне бы очень хотелось выполнить узор на лебедином яйце - они вдвое больше гусиных, но меньше, чем яйца страусов эму. И еще хочу поработать с яйцом аиста, - мечтает талантливый человек. - Но вот такая проблема: у нас в стране люди очень трогательно относятся к аистам, хотя сами эти птицы обычно выкидывают из гнезда лишние яйца, а то и более слабых птенцов, чтобы иметь возможность выкормить более сильное потомство.

Бойко вспоминает историю про то, как один электрик, знакомый с его работами, решил достать мастеру заветное аистиное яйцо. Но когда забрался по электроопоре к гнезду, то местные жители всполошились и начали бросаться в него камнями! И мужчина вынужден был ретироваться. Так, может, кто-нибудь готов помочь исполниться мечте мастера?

Некоторые творения "волынского Фаберже" стоят очень дорого, но, в основном, именно из-за стоимости отделочных материалов. Думаете, он стал богатым? Нет, часть пенсии уходит на лекарства. А из-за ковида, карантинных ограничений по миру приостановились и покупки его сувенирных яиц за границу. Соотечественникам они не по карману, да и не знают у нас истинной ценности ручной виртуозной работы. Разве что когда-никогда приобретут произведение искусства в подарок для какого-нибудь высокопоставленного чиновника...

Фото из коллекции Анатолия Бойко