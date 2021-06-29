Картину Пикассо нашли спустя 9 лет после кражи: подробности

Картины Пабло Пикассо "Голова женщины" и Пита Мондриана "Ветряная мельница", которые украли почти 10 лет назад из Афинской национальной галереи, нашли в 50 км от греческой столицы в ущелье. Картины исчезли еще в 2012 году. Воры вырезали полотна из рам и скрылись.

Об этом сообщает Reuters. Греческие чиновники находку подтверждают.

Также стало известно, что один человек был арестован.

Картина Пикассо "Голова женщины" оценивается в 16,5 млн евро. Это портрет в стиле кубизма, написанный художником в 1939 году. Ценности картине добавляет то, что Пикассо сам передал ее галерее в Афинах в 1949 году в знак уважения к Греции и ее жителям и их борьбе с нацистами.

Полотно нидерландского художника Пита Мондриана "Ветряная мельница" написано в 1905 году. Эта работа была куплена у частного коллекционера и подарена галерее около полувека назад. По данным СМИ, в результате ограбления ее повредили.

Раньше "Телеграф" писал о том, что картину Пабло Пикассо "Женщина в окне" продали в Лондоне за более чем 45 млн долларов США.