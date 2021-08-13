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С посыпкой из золота и трюфелями: как подают самый дорогой в мире картофель фри (фото)

С посыпкой из золота и трюфелями: как подают самый дорогой в мире картофель фри (фото)
05:32 Сегодня Телеграф

Один из американских ресторанов, знаменитый на весь мир своей кухней, добавил в меню картошку фри, которая стала официально самой дорогой в мире.

Рекорд книги Гиннеса зафиксировали этим летом, пишет CNN.

Отмечается, что ресторан Serendipity в Нью-Йорке прославился своими гамбургерами за $295 (почти 8 тысяч гривен) и мороженым по $1000 (более 26 тыс. грн), а теперь добавил в меню "Crème de la Crème Pommes Frites".

Сливочная картошка фри готовится из отборного картофеля, который бланшируют в уксусе и шампанском, после чего дважды обжаривают на чистом гусином жире, благодаря чему кусочки становятся поджаристыми снаружи и воздушными внутри.

После этого картофель посыпают съедобным золотом, приправляют трюфельной солью, трюфельным маслом и кусочками поджаренных трюфелей, добавляют сырный соус и подают на хрустальной тарелке с орхидеей.

Стоит порция такого угощения $200 (~5,4 тысячи гривен), а чтобы его получить - нужно подождать очередь в несколько недель.

Интересно, что Serendipity, как и многие другие заведения, был закрыт на время пандемии коронавируса, но его снова открыли, и такой картофель фри стал способом объявить о возвращении.

Как сообщал "Телеграф", ранее ресторан Serendipity отличился и своими хот-догами с говяжьими сосисками, белыми трюфелями и фуа-гра.

Также смотрите, как выглядит на фото самое дорогое мороженое в мире с хлопьями золота.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 201

Все по теме:

Картофель-фри, Рестораны, Рекорды, Картошка фри.
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