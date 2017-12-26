Названы киностудии, доминировавшие на рынке США в 2017 году

Компания Walt Disney, точнее отвечающее за прокат ее кинопроектов подразделение Buena Vista, занал лидирующее положение на американском кинорынке по итогам 2017 года. Как утверждает портал Boxofficemojo, ее рыночная доля составила 20,2 процента, у финишировавшей второй студии Warner Bros. 19,6 процента.

Победа Walt Disney ем более примечательна, так как в 2017 году она представила лишь восемь кинопроектов, тогда как у Warner Bros. их было 19. В целом же учитывались результаты 12 и 32 релизов, соответственно. Таким образом, Walt Disney лидирует на американском рынке второй год подряд. В 2016 году ее преимущество было еще большим, в том числе из-за феноменальных результатов фильма "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы", а также большего числа кинопроектов.

Самыми успешными фильмами Walt Disney в 2017 году оказались "Красавица и чудовище" (504 миллиона долларов), "Стражи Галактики. Часть 2" (389 миллионов долларов), "Тор 3: Рагнарек" (306 миллионов долларов) и "Звездные войны 8: Последние джедаи", домашние кассовые сборы которого еще только предстоит подсчитать.

У Warner Bros. лишь два фильма преодолели отметку в 300 миллионов долларов в американском прокате - "Чудо-женщина" и "Оно".