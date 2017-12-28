Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин запланировал ряд мероприятий гражданской защиты в 2018 году Кабмин запланировал ряд мероприятий гражданской защиты в 2018 году
Новости: В США назвали условия налаживания отношений с РФ В США назвали условия налаживания отношений с РФ
Новости: "Днепр" разгромил "Будивельник" и другие результаты матчей Кубка Украины "Днепр" разгромил "Будивельник" и другие результаты матчей Кубка Украины
Новости: Любопытные исторические факты об эпохе Возрождения Любопытные исторические факты об эпохе Возрождения

Среди главных актрис года не оказалось ни одной темнокожей
06:10 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: На обложке журнала появились только белые актрисы. В США подобное считается расизмом.

Недавно журнал Los Angeles Times опубликовал обложку, на которой запечатлел главных, по мнению редакции, актрис уходящего года. В фотосессии приняли участие Джессика Честейн, Марго Робби, Сирша Ронан, Кейт Уинслет, Дайан Крюгер и Аннетт Бенинг.

То есть на обложке появились исключительные белые актрисы, что вскоре вызвало в соцсетях волну возмущения, пишет Vulture.

Одна из пользователей Твиттера обратилась непосредственно к Джессике Честейн, так как актриса не раз выступала за равенство между черными и белыми актерами.

«Учитывая ваши агитации за равенство, вы не считаете эту фотографию унизительной? Разве можно не понимать послание, которое несет это фото?» — написала темнокожая девушка.

Среди главных актрис года не оказалось ни одной темнокожей

И Честейн в ответ фактически раскритиковала и обложку журнала, и положение небелых актрис в киноиндустрии в целом. Она отметила, что, к сожалению, студии практически не предлагают главные роли небелым актрисам, в отличие от ролей второго плана: «Да, это печально. Индустрия должна стать в этом смысле более всеобъемлющей. Какими были ваши любимые фильмы с женщиной в главной роли в этом году? Мне очень понравилась „Беатрис за ужином“ с Сальмой Хайек».

«Беатрис за ужином» — это комедия, в которой латиноамериканская актриса Сальма Хайек сыграла скромную иммигрантку из Мексики, которая работает в онкологическом центре Лос-Анджелеса и практикует альтернативные методы лечения.

Из шести актрис, появившихся на обложке Los Angeles Times, неприятный инцидент прокомментировала только Честейн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Los Angeles Times, Актрисы, Голливуд, Кино, Расизм, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

"Один дома 2" – 25 лет: интересные факты о рождественском фильме Названы лучшие кинопостеры 2017 года Госкино будет спонсировать фильм о Чернобыле

Последние новости

Игрок "Динамо" продемонстрировал свои баскетбольные навыки Американские ученые предупредили о крупнейшем в истории катаклизме Ситуация в зоне АТО за сутки: доклад штаба
Сегодня читают
01 В РФ предположили следующий формат обмена пленными
02 Разъяренную Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха
03 Ученые открыли новый вид гигантских осьминогов
04 Линарес - о Ломаченко: Он быстрый, но у него нет силы
05 Американские ученые предупредили о крупнейшем в истории катаклизме
Новости сегодня
09:02 НБА: "Кливленд" уступил "Сакраменто" и другие результаты матчей 27 декабря
08:59 Официальный курс валют на 28 декабря: евро подорожал
08:55 Принц Гарри рассказал, как отпраздновал Рождество с Меган Маркл
08:48 "Ньюкасл" - "Манчестер Сити": гол Стерлинга и обзор матча (Видео)
08:38 Вот так выглядит самый дорогой дом в Китае (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Донбассе завершился обмен пленными: хроника событий На Донбассе завершился обмен пленными: хроника
Новости: Министр здравоохранения провела брифинг по медреформе в Украине Украина переходит на оплату медуслуг за каждого пациента
Новости: ГСЧС: С начала года в Украине изъято и уничтожено более 79 тысяч боеприпасов ГСЧС сообщила о количестве изъятых боеприпасов
Новости: Рецепт дня: теплый салат с курицей Рецепт дня: теплый салат с курицей
Добавить комментарий
0