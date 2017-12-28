Среди главных актрис года не оказалось ни одной темнокожей

Недавно журнал Los Angeles Times опубликовал обложку, на которой запечатлел главных, по мнению редакции, актрис уходящего года. В фотосессии приняли участие Джессика Честейн, Марго Робби, Сирша Ронан, Кейт Уинслет, Дайан Крюгер и Аннетт Бенинг.

То есть на обложке появились исключительные белые актрисы, что вскоре вызвало в соцсетях волну возмущения, пишет Vulture.

Одна из пользователей Твиттера обратилась непосредственно к Джессике Честейн, так как актриса не раз выступала за равенство между черными и белыми актерами.

«Учитывая ваши агитации за равенство, вы не считаете эту фотографию унизительной? Разве можно не понимать послание, которое несет это фото?» — написала темнокожая девушка.

И Честейн в ответ фактически раскритиковала и обложку журнала, и положение небелых актрис в киноиндустрии в целом. Она отметила, что, к сожалению, студии практически не предлагают главные роли небелым актрисам, в отличие от ролей второго плана: «Да, это печально. Индустрия должна стать в этом смысле более всеобъемлющей. Какими были ваши любимые фильмы с женщиной в главной роли в этом году? Мне очень понравилась „Беатрис за ужином“ с Сальмой Хайек».

«Беатрис за ужином» — это комедия, в которой латиноамериканская актриса Сальма Хайек сыграла скромную иммигрантку из Мексики, которая работает в онкологическом центре Лос-Анджелеса и практикует альтернативные методы лечения.

Из шести актрис, появившихся на обложке Los Angeles Times, неприятный инцидент прокомментировала только Честейн.