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На Мела Гибсона подали в суд из-за прав на фильм
06:19 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Мел Гибсон утверждает, что студия не полностью возместила расходы его производственной компании и выплатила не весь продюсерский гонорар.

Летом этого года появились слухи о том, что два тяжеловеса Голливуда – Мел Гибсон и Шон Пенн – могут сыграть главные роли в фильме о создателях оксфордского словаря "Профессор и безумец".

Кроме этого, Гибсон должен был исполнять роль продюсера картины, но подал иск против студии Voltage Pictures за "саботаж" картины, нарушение контракта и взятых на себя обязательств. Мел Гибсон утверждает, что студия не полностью возместила расходы его производственной компании и выплатила не весь продюсерский гонорар, положенный актеру и всем членам состава.

В результате нарушения соглашения о производстве не были сняты несколько важных сцен, действие которых развивалось в Оксфорде. Как считает Гибсон, из-за этого режиссёр проекта Фархад Сафиния не смог в полной мере следовать сценарию, и его версию фильма нельзя считать законченной.

В ответном иске представители Voltage Pictures заявили, что Сафиния пытался доснять дополнительные сцены в Оксфордре, цена которых была более 2,5 млн долларов. Кроме того юристы студии заявили, что Гибсон и его партнёры непрофессионально выполняли свои обязанности. По словам представителям студии, Гибсон хотел захватить власть над проектом и работать в стороне от Voltage.

Ранее Фархад Сафиния утверждал, что ему не выплатили гонорар за авторский сценарий, однако юристы утверждают, что сценарий находился в общественном доступе, а значит не принадлежал никому.

В основе фильма лежит книга Саймона Винчестера "Учитель и безумец: История убийства, сумасшествия и создания Оксфордского словаря английского языка".

Экранизация должна была выйти в прокат в этом году.

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Новости культуры, Голливуд, Кино, Мел Гибсон, Судебный иск, США.
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