Ридли Скотт назвал причину провала "Бегущего по лезвию 2049"

В свое время оригинальный "Бегущий по лезвию" не сумел собрать достойную кассу, но, тем не менее, спустя годы обзавелся статусом культового.

Теперь же Ридли Скотт, создатель оригинала, решил прокомментировать аналогичную судьбу сиквела, "Бегущего по лезвию 2049", который точно так же, как оригинал, провалился в прокате.

Ридли Скотт, который на этот раз ограничился позицией продюсера, режиссерское кресло, уступив Дени Вильневу, считает, что главной проблемой сиквела стала его продолжительность – именно слишком большой хронометраж привел в конечном итоге к тому, что "Бегущий по лезвию 2049" провалился в прокате: "Он неторопливый. И длинный. Даже слишком. Я бы сократил его на полчаса", – заявил Скотт в интервью Vulture.

Продолжительность "2049" составляет 2 часа 39 минут, а оригинал, снятый Ридли Скоттом, был еще длиннее – и шел 2 часа и 44 минуты. В прокате "Бегущий по лезвию 2049" сумел заработать 258 миллионов долларов, в то время как бюджет картины составил 150 миллионов без учета расходов на маркетинг.