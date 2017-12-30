В сети появился новый трейлер сериала "Американская история преступлений" (Видео)

В сети опубликовали новый трейлер предстоящего сезона сериала "Американская история преступлений", рассказывающего об убийстве Джанни Версаче. Помимо кадров из сериала в ролик вошли небольшие отрывки из интервью с исполнителями главных ролей, которые раскрывают, что на самом деле произошло, когда в 1997 году был убит основатель модного дома Versace. Дарен Крисс, исполнивший роль серийного убийцы Эндрю Кьюненена, рассказывает зрителям о том, что работа ФБР по поиску убийцы Джанни, была самым большим провалом службы за всю историю. А исполнитель роли возлюбленного Джани Антонио Д’Амико, Рики Мартин подчеркнул, что многие до сих пор не знают, почему Кунанан убивал геев. Исполнительный продюсер сериала Брэд Симпсон обращает внимание на то, что история будет посвящена не только самому убийству Джанни, но и раскроет социальные проблемы середины 90-х годов, в частности, как политика гомосексуализма могла повлиять на Эндрю Кьюненена. Напомним, Пенелопа Крус сыграла Донателлу Версаче. Для роли она перевоплотилась в блондинку.