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Новости: Жюри 71 Каннского кинофестиваля возглавит двукратная обладательница "Оскара" Жюри 71 Каннского кинофестиваля возглавит двукратная обладательница "Оскара"

Жюри 71 Каннского кинофестиваля возглавит двукратная обладательница "Оскара"

Кейт Бланшетт
10:23 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru

Новости культуры: Кейт Бланшетт - австралийская актриса театра и кино. Лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии кино.

Известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля.

"Мы рады приветствовать уникальную, талантливую и уверенную актрису. Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным президентом, увлеченным и щедрым зрителем", — цитирует AFP совместное заявление президента Каннского фестиваля Пьера Лекюра и главного представителя фестиваля Тьерри Фремо.

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Актриса уже отреагировала на решение организаторов фестиваля. "В течение многих лет я приезжала в Канны как актриса, продюсер… Но я никогда не приезжала сюда ради одного лишь удовольствия прикоснуться к рогу изобилия фильмов, который представляет собой этот фестиваль", - цитирует издание Nordeclair заявление Бланшетт.

Кейт Бланшетт - австралийская актриса театра и кино. Лауреат двух премий "Оскар", трех премий BAFTA, трех премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактеров США". Большой успех и признание в актерской среде ей принесли роли в фильмах: "Елизавета", "Властелин колец", "Авиатор", "Скандальный дневник", "Меня там нет", "Золотой век", "Жасмин" и "Кэрол". За свою актерскую карьеру, охватывающую более двух десятилетий, Бланшетт снялась более чем в сорока фильмах и приняла участие примерно в двадцати театральных постановках. Удостоена именной звезды на "Голливудской Аллее славы".

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Новости культуры, Кейт Бланшетт, Кино, Кинофестиваль, Оскар, Премия, театр.
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