Определили победителей премии "Золотой глобус"
Новости культуры: В ночь на 8 января в американском Лос-Анджелесе в отеле "Беверли-Хилтон" состоялась семьдесят пятая церемония вручения премии "Золотой глобус".
Так, лучшим драматическим фильмом была признана лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина МакДона, передает официальный сайт премии.
Лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" в лице актера Сэма Рокуэлла получила также и приз за лучшую мужскую роль.
А английский режиссер и сценарист Мартин МакДона получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.
Лучшей актрисой в драматическом фильме признали Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла роль Милдред Хейз в этой же ленте.
Приз в номинации "Лучший фильм-комедия или мюзикл" получила работа Греты Гервиг "Леди Берд". Кроме того, Сирша Ронан, которая сыграла в этом фильме главную роль, получила премию как лучшая актриса в комедии / мюзикле.
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Джеймс Франко в свою очередь отличился наградой как лучший комедийный актер за роль в фильме "Горе-создатель". А Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".
Победу в номинации "Лучший режиссер" праздновал Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".
"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки". К слову, исполнительница главной роли в нем – Элизабет Мосс – стала лучшей актрисой в драматическом сериале.
Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале "Это мы".
Лучшим мини-сериалом стала "Большая маленькая ложь". Николь Кидман, которая сыграла в нем, была названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в фильме "Фарго".
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала лента "На грани" производства Германии и Франции.
Лучшим анимационным фильмом стала работа под названием "Тайна Коко".