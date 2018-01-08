Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Дорожную полицию перевели на усиленный режим Дорожную полицию перевели на усиленный режим
Новости: Глава Нацполиции прокомментировал расследование убийства Ноздровской Глава Нацполиции рассказал о расследовании по делу Ноздровской
Новости: "Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо "Ливерпуль" хочет арендовать Коутиньо
Новости: Археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера в Греции Археологи рассказали о новых находках у острова Антикитера в Греции

Определили победителей премии "Золотой глобус"

"Золотой глобус"
11:07 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: В ночь на 8 января в американском Лос-Анджелесе в отеле "Беверли-Хилтон" состоялась семьдесят пятая церемония вручения премии "Золотой глобус".

Так, лучшим драматическим фильмом была признана лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина МакДона, передает официальный сайт премии.

Лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" в лице актера Сэма Рокуэлла получила также и приз за лучшую мужскую роль.

А английский режиссер и сценарист Мартин МакДона получил "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Лучшей актрисой в драматическом фильме признали Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла роль Милдред Хейз в этой же ленте.

Приз в номинации "Лучший фильм-комедия или мюзикл" получила работа Греты Гервиг "Леди Берд". Кроме того, Сирша Ронан, которая сыграла в этом фильме главную роль, получила премию как лучшая актриса в комедии / мюзикле.

Оскар 2018: началось голосование за лучшие фильмы года

Джеймс Франко в свою очередь отличился наградой как лучший комедийный актер за роль в фильме "Горе-создатель". А Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Победу в номинации "Лучший режиссер" праздновал Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".

"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки". К слову, исполнительница главной роли в нем – Элизабет Мосс – стала лучшей актрисой в драматическом сериале.

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале "Это мы".

Лучшим мини-сериалом стала "Большая маленькая ложь". Николь Кидман, которая сыграла в нем, была названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в фильме "Фарго".

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала лента "На грани" производства Германии и Франции.

Лучшим анимационным фильмом стала работа под названием "Тайна Коко".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 8 января, Золотой глобус, Кино, Победители, Победители премии Золотой глобус, Премия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Джиллиан Андерсон покидает сериал "Секретные материалы" В Сети опубликовали трейлер хоррора "Слендермен" (Видео) Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)

Последние новости

Пулев снова хочет выйти в ринг против Джошуа Вы будете под столом от смеха: как весело или не очень народ встречал Новый год Во Львове женщина на авто сбила двух патрульных
Сегодня читают
01 Украина не получит упрощенный визовый режим с Великобританией
02 Этот эффективный рецепт наверняка избавит от гипертонии
03 Ученые NASA обнаружили неизвестные микроорганизмы на борту МКС
04 Археологи обнаружили стоянку первых предков современных людей
05 Шторм в Эстонии оставил без света тысячи домохозяйств
Новости сегодня
11:54 Создано устройство, которое продлевает жизнь смартфонов
11:49 Активисты призывают КГГА "опустить" трамваи под землю
11:48 Зинченко рассказал о своей адаптации в Англии
11:43 Украина лидирует по европейскому импорту лыж
11:40 Находчивые лентяи и их смешные изобретения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прошедший год в Украине отличился рекордной цифрой заболевших корью За 2017 в Украине корью заболели более 3380 человек
Новости: В Литву прибудет 250 французских военных НАТО В Литву прибудет 250 французских военных НАТО
Новости: Стала известна дата похоронов юристки Ноздровской Стала известна дата похоронов юристки Ноздровской
Новости: Определили победителей премии "Золотой глобус" Определили победителей премии "Золотой глобус"
Добавить комментарий
0