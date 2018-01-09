BAFTA объявила полный список номинантов на премию
Новости культуры: Кинокартины «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Темные времена» лидируют среди номинантов на 71-ю премию Британской киноакадемии (BAFTA)
Претендентов на кинопремию за заслуги в области британского и международного кинематографа объявили во вторник в Лондоне. Фантастическая мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды» выдвинута в рекордном количестве номинаций - 12.
В то же время получивший накануне четыре «Золотых глобуса» фильм Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» претендует на 9 наград BAFTA. Столько же номинаций - у исторической драмы Джо Райта «Темные времена».
Полный список номинантов на премию BAFTA выглядит так:
Лучший фильм
• «Дюнкерк»
• «Зови меня своим именем»
• «Темные времена»
• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
• «Форма воды»
Лучший британский фильм
• «Божья земля»
• «Леди Макбет»
• «Приключения Паддингтона 2»
• «Смерть Сталина»
• «Темные времена»
• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший режиссер
• Гильермо дель Торо — «Форма воды»
• Дени Вильнёв — «Бегущий по лезвию 2049»
• Кристофер Нолан — «Дюнкерк»
• Лука Гуаданьино — «Зови меня своим именем»
• Марти МакДона — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший актер
• Гэри Олдмен — «Темные времена»
• Джейми Белл — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
• Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»
• Дэниэл Калуя — «Прочь»
• Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»
Лучшая актриса
• Аннетт Бенинг — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
• Марго Робби — «Тоня против всех»
• Салли Хокинс — «Форма воды»
• Сирша Ронан — «Леди Бёрд»
• Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший актер второго плана
• Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
• Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»
• Сэм Рокэулл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
• Уиллем Дефо — «Проект «Флорида»
• Хью Грант — «Приключения Паддингтона 2»
Лучшая актриса второго плана
• Кристин Скотт Томас — «Темные времена»
• Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
• Лори Меткаф — «Леди Бёрд»
• Октавия Спенсер — «Форма воды»
• Эллисон Дженни — «Тоня против всех»
Лучший оригинальный сценарий
• «Леди Бёрд»
• «Прочь»
• «Тоня против всех»
• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
• «Форма воды»
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
• «Леди Макбет» — режиссер Уильям Олдройд, сценаристы Николай Лесков и Элис Бирч, продюсеры Фодла Кронин О’Рейли, Лиззи Франке и Кристофер Гранье-Деферр
• «Наше королевство» — режиссер Люси Коэн
• «Упырь» — режиссер, сценарист и продюсер Гарет Танли
• «Челюсть» — режиссер Томас К.Нэппер, сценарист и продюсер Джонни Харрис
• «Я не ведьма» — режиссер и сценарист Рунгано Ниони, продюсеры Эмили Морган и Мэри Бурк
Лучший фильм на иностранном языке
• «Коммивояжер» (Иран)
• «Нелюбовь»(Россия)
• «Она» (Франция)
• «Служанка» (Южная Корея)
• «Сначала они убили моего отца» (Камбоджа)
Лучший анимационный фильм
• «Ван Гог. С любовью, Винсент»
• «Жизнь Кабачка»
• «Тайна Коко»
Лучший документальный фильм
• «Город призраков»
• «Джейн»
• «Икар»
• «Неудобная планета»
• «Я вам не негр»
Лучший адаптированный сценарий
• «Большая игра»
• «Зови меня своим именем»
• «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»
• «Приключения Паддингтона 2»
• «Смерть Сталина»
Лучшая операторская работа
• «Бегущий по лезвию 2049» — Роджер Дикинс
• «Дюнкерк» — Хойте Ван Хойтема
• «Темные времена» — Брюно Дельбоннель
• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — Бен Дэвис
• «Форма воды» — Дан Лаустсен
Лучший композитор
• «Бегущий по лезвию 2049»
• «Дюнкерк»
• «Призрачная нить»
• «Темные времена»
• «Форма воды»
Лучший звук
• «Бегущий по лезвию 2049»
• «Дюнкерк»
• «Звездные войны: Последние джедаи»
• «Малыш на драйве»
• «Форма воды»
Лучший монтаж
• «Бегущий по лезвию 2049»
• «Дюнкерк»
• «Малыш на драйве»
• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
• «Форма воды»
Лучший грим/прически
• «Бегущий по лезвию 2049»
• «Виктория и Абдул»
• «Темные времена»
• «Тоня против всех»
• «Чудо»
Лучший дизайн костюмов
• «Красавица и чудовище»
• «Призрачная нить»
• «Темные времена»
• «Тоня против всех»
• «Форма воды»
Лучшая работа художника-постановщика
• «Бегущий по лезвию 2049»
• «Дюнкерк»
• «Красавица и чудовище»
• «Темные времена»
• «Форма воды»
Лучшие визуальные эффекты
• «Бегущий по лезвию 2049»
• «Дюнкерк»
• «Звездные войны: Последние джедаи»
• «Планета обезьян: Война»
• «Форма воды»
71-я церемония вручения премии BAFTA состоится в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. В этом году у церемонии сменится ведущий. Британский актер Стивен Фрай, отработав на этом посту 12 лет, передает эстафету комедийной актрисе Джоанне Ламли.