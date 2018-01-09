BAFTA объявила полный список номинантов на премию

Претендентов на кинопремию за заслуги в области британского и международного кинематографа объявили во вторник в Лондоне. Фантастическая мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды» выдвинута в рекордном количестве номинаций - 12.

В то же время получивший накануне четыре «Золотых глобуса» фильм Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» претендует на 9 наград BAFTA. Столько же номинаций - у исторической драмы Джо Райта «Темные времена».

Полный список номинантов на премию BAFTA выглядит так:

Лучший фильм

• «Дюнкерк»

• «Зови меня своим именем»

• «Темные времена»

• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

• «Форма воды»

Лучший британский фильм

• «Божья земля»

• «Леди Макбет»

• «Приключения Паддингтона 2»

• «Смерть Сталина»

• «Темные времена»

• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший режиссер

• Гильермо дель Торо — «Форма воды»

• Дени Вильнёв — «Бегущий по лезвию 2049»

• Кристофер Нолан — «Дюнкерк»

• Лука Гуаданьино — «Зови меня своим именем»

• Марти МакДона — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер

• Гэри Олдмен — «Темные времена»

• Джейми Белл — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»

• Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»

• Дэниэл Калуя — «Прочь»

• Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»

Лучшая актриса

• Аннетт Бенинг — «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»

• Марго Робби — «Тоня против всех»

• Салли Хокинс — «Форма воды»

• Сирша Ронан — «Леди Бёрд»

• Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер второго плана

• Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

• Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»

• Сэм Рокэулл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

• Уиллем Дефо — «Проект «Флорида»

• Хью Грант — «Приключения Паддингтона 2»

Лучшая актриса второго плана

• Кристин Скотт Томас — «Темные времена»

• Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»

• Лори Меткаф — «Леди Бёрд»

• Октавия Спенсер — «Форма воды»

• Эллисон Дженни — «Тоня против всех»

Лучший оригинальный сценарий

• «Леди Бёрд»

• «Прочь»

• «Тоня против всех»

• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

• «Форма воды»

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

• «Леди Макбет» — режиссер Уильям Олдройд, сценаристы Николай Лесков и Элис Бирч, продюсеры Фодла Кронин О’Рейли, Лиззи Франке и Кристофер Гранье-Деферр

• «Наше королевство» — режиссер Люси Коэн

• «Упырь» — режиссер, сценарист и продюсер Гарет Танли

• «Челюсть» — режиссер Томас К.Нэппер, сценарист и продюсер Джонни Харрис

• «Я не ведьма» — режиссер и сценарист Рунгано Ниони, продюсеры Эмили Морган и Мэри Бурк

Лучший фильм на иностранном языке

• «Коммивояжер» (Иран)

• «Нелюбовь»(Россия)

• «Она» (Франция)

• «Служанка» (Южная Корея)

• «Сначала они убили моего отца» (Камбоджа)

Лучший анимационный фильм

• «Ван Гог. С любовью, Винсент»

• «Жизнь Кабачка»

• «Тайна Коко»

Лучший документальный фильм

• «Город призраков»

• «Джейн»

• «Икар»

• «Неудобная планета»

• «Я вам не негр»

Лучший адаптированный сценарий

• «Большая игра»

• «Зови меня своим именем»

• «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»

• «Приключения Паддингтона 2»

• «Смерть Сталина»

Лучшая операторская работа

• «Бегущий по лезвию 2049» — Роджер Дикинс

• «Дюнкерк» — Хойте Ван Хойтема

• «Темные времена» — Брюно Дельбоннель

• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — Бен Дэвис

• «Форма воды» — Дан Лаустсен

Лучший композитор

• «Бегущий по лезвию 2049»

• «Дюнкерк»

• «Призрачная нить»

• «Темные времена»

• «Форма воды»

Лучший звук

• «Бегущий по лезвию 2049»

• «Дюнкерк»

• «Звездные войны: Последние джедаи»

• «Малыш на драйве»

• «Форма воды»

Лучший монтаж

• «Бегущий по лезвию 2049»

• «Дюнкерк»

• «Малыш на драйве»

• «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

• «Форма воды»

Лучший грим/прически

• «Бегущий по лезвию 2049»

• «Виктория и Абдул»

• «Темные времена»

• «Тоня против всех»

• «Чудо»

Лучший дизайн костюмов

• «Красавица и чудовище»

• «Призрачная нить»

• «Темные времена»

• «Тоня против всех»

• «Форма воды»

Лучшая работа художника-постановщика

• «Бегущий по лезвию 2049»

• «Дюнкерк»

• «Красавица и чудовище»

• «Темные времена»

• «Форма воды»

Лучшие визуальные эффекты

• «Бегущий по лезвию 2049»

• «Дюнкерк»

• «Звездные войны: Последние джедаи»

• «Планета обезьян: Война»

• «Форма воды»

71-я церемония вручения премии BAFTA состоится в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. В этом году у церемонии сменится ведущий. Британский актер Стивен Фрай, отработав на этом посту 12 лет, передает эстафету комедийной актрисе Джоанне Ламли.