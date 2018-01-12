О коронации Елизаветы II сняли документальный фильм

По словам королевы, несмотря на то, что атрибут очень важный и ценный, носить корону очень неудобно. Телеканал BBC снял документальный фильм о коронации Елизаветы II, приуроченный к 65-летию с момента важной даты. В интервью королева откровенно рассказала, что символ власти, знаменитая монаршая корона, очень неудобная.

Корона, усеянная рубинами, алмазами, жемчужинами и сапфирами, весит около 1,3 кг. Именно поэтому, Елизавета II отметила, что носить ее очень опасно для здоровья. В короне невозможно опустить голову вниз, чтобы прочитать речь. Если опустить голову, можно легко сломать шею.

Напомним, коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. На тот момент Лилибет, так называли будущую королеву родные, исполнилось 27 лет. Премьера фильма о коронации Елизаветы II состоится 14 января.