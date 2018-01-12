Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД будет работать с УГКЦ на мировой арене о признании Голодомора геноцидом МИД будет работать с УГКЦ на мировой арене о признании Голодомора геноцидом
Новости: Старобельский суд продлил арест Ефремову Старобельский суд продлил арест Ефремову
Новости: В АПЛ определили лучших по итогам декабря В АПЛ определили лучших по итогам декабря
Новости: Названы победители в номинациях Critics' Choice Awards Названы победители в номинациях Critics' Choice Awards

О коронации Елизаветы II сняли документальный фильм

Королева Елизавета II и принц Филипп
22:21 Пт, 12 Январь 2018 Телеграф
hochu.ua

Новости культуры: В документальном фильме канала ВВС Елизавета II рассказала о своей короне.

По словам королевы, несмотря на то, что атрибут очень важный и ценный, носить корону очень неудобно. Телеканал BBC снял документальный фильм о коронации Елизаветы II, приуроченный к 65-летию с момента важной даты. В интервью королева откровенно рассказала, что символ власти, знаменитая монаршая корона, очень неудобная.

Меган Маркл и принц Гарри порадовали поклонников открытками

Корона, усеянная рубинами, алмазами, жемчужинами и сапфирами, весит около 1,3 кг. Именно поэтому, Елизавета II отметила, что носить ее очень опасно для здоровья. В короне невозможно опустить голову вниз, чтобы прочитать речь. Если опустить голову, можно легко сломать шею.

В чем Меган Маркл пойдет к алтарю: роскошные эскизы будущего свадебного платья (Фото)

Напомним, коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. На тот момент Лилибет, так называли будущую королеву родные, исполнилось 27 лет. Премьера фильма о коронации Елизаветы II состоится 14 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Документальный фильм, Елизавета II, Королева, Королевская семья, Корона, коронация Елизаветы II, Телеканал BBC.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Вышел трейлер киберпанк-сериала "Видоизмененный углерод" (Видео) Марк Уолберг заработал на пересъемках фильма в 1500 раз больше, чем его партнерша по площадке Украинский фильм "Сторожевая застава" покажут в 19 странах

Последние новости

Смех до упаду: прикольные строительные ляпы и неудачи Украинский баскетболист получил приз самому прогрессирующему игроку Испании "Динамо" объявило о подписании игрока сборной Украины
Сегодня читают
01 Украина не причастна к атаке на базы РФ в Сирии
02 Число украинцев в Польше достигло исторического рекорда
03 Тымчук о военной технике из Крыма: Передавать там нечего
04 Назван размер максимальных пенсий в Украине в 2018 году
05 Раскрыт секрет тайной комнаты в пирамиде Хеопса
Новости сегодня
00:27 Самые смешные и нелепые свадебные снимки, которые можно было и не делать
00:21 Украинские авиакомпании существенно нарастили пассажирские перевозки
00:13 Как выглядит современная мода у японской молодежи (Фото)
00:08 Морские порты Украины продемонстрировали рост грузооборота за прошедший год
00:04 Нейтронная звезда может быть источником быстрых радиоимпульсов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вспышка кори в Украине: рекомендации Минздрава Вспышка кори в Украине: рекомендации Минздрава
Новости: В Украине ожидаются сильные морозы в конце января В Украине ожидаются сильные морозы в конце января
Новости: Тымчук о военной технике из Крыма: Передавать там нечего Тымчук о военной технике из Крыма: Передавать там нечего
Новости: Как разные виды алкоголя влияют на настроение и поведение человека Как разные виды алкоголя влияют на настроение и поведение человека
Добавить комментарий
0