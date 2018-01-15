О принце Гарри и Меган Маркл снимут фильм

О любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм. Картину, которая получила название "Гарри & Меган: Королевская история любви", покажет сеть Lifetime. Создатели фильма намерены показать отношения актрисы и принца с момента их первой встречи.

В настоящее время идет кастинг. Дата премьеры пока не объявлена, но отмечается, что "Уильям & Кейт: Фильм" был показан за 11 дней до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напомним, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Пара объявила о своей помолвке в конце ноября.