https://telegraf.com.ua/files/2018/01/p_53922444-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3853963-o-printse-garri-i-megan-markl-snimut-film.html
О принце Гарри и Меган Маркл снимут фильм
Новости культуры: В настоящее время идет кастинг, дата премьеры пока не объявлена.
О любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм. Картину, которая получила название "Гарри & Меган: Королевская история любви", покажет сеть Lifetime. Создатели фильма намерены показать отношения актрисы и принца с момента их первой встречи.
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В настоящее время идет кастинг. Дата премьеры пока не объявлена, но отмечается, что "Уильям & Кейт: Фильм" был показан за 11 дней до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Напомним, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Пара объявила о своей помолвке в конце ноября.
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