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О принце Гарри и Меган Маркл снимут фильм

Принц Гарри и Меган Маркл
22:17 Пн, 15 Январь 2018 Телеграф
112.ua

Новости культуры: В настоящее время идет кастинг, дата премьеры пока не объявлена.

О любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм. Картину, которая получила название "Гарри & Меган: Королевская история любви", покажет сеть Lifetime. Создатели фильма намерены показать отношения актрисы и принца с момента их первой встречи.

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В настоящее время идет кастинг. Дата премьеры пока не объявлена, но отмечается, что "Уильям & Кейт: Фильм" был показан за 11 дней до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Напомним, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Пара объявила о своей помолвке в конце ноября.

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Новости культуры, Гарри & Меган: Королевская история любви, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри, Фильм.
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