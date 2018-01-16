В Сети появился трейлер второго сезона сериала "Гений" (Видео)

Главную роль в сериале исполняет Антонио Бандерас. В центре повествования - невероятно насыщенная личная и профессиональная жизнь одного из самых влиятельных гениев прошлого столетия. В сериале передадут не только биографию Пабло Пикассо, но еще и расскажут тайную и интересную его жизнь, о которой не всем известно. Премьера проекта запланирована на 24 апреля этого года. Напомним, первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, посвящен знаменитому физику Альберту Эйнштейну и основан на биографической книге Уолтера Айзексона "Эйнштейн: его жизнь и Вселенная". Джеффри Раш, известный по роли капитана Барбоссы в "Пиратах Карибского моря", играет Эйнштейна в его зрелые годы. Образ ученого в молодости воплотил Джонни Флинн.