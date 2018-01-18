В сети появилась версия "Последних джедаев" без женщин

Дело в том, что восьмой эпизод "Звездных войн", снятый Райаном Джонсоном, который вышел в декабре, понравился не всем. В частности, один из пользователей The Pirate Bay возмутился тем, что в "Последних джедаях" слишком много сцен с участием женщин.

Официальный релиз фильма на DVD состоится лишь 3 апреля, поэтому видео состоит из сцен, записанных в кинотеатре на телефон.

Оно получило название "The Last Jedi: De-Feminized Fanedit" и длится всего 46 минут.

Автор ролика вырезал из картины все сцены с адмиралом Холдо, женщинами-пилотами и офицерами, "командующими людьми вокруг и вообще высказывающими свое мнение", миссией в Канто-Байт.

Также вырезаны эпизоды с Леей: "Лея ни в чем не упрекает По, не задает ему никаких вопросов и не понижает в звании", — говорится в описании видео.

"Кроме того, когда в картине мне встречалась сцена с женщиной, чье мнение можно было бы заменить высказыванием мужчины, ее я тоже вырезал. Работает просто отлично", — отметил автор.

Из-за плохого качества съемки пользователь The Pirate Bay предлагает смотреть ролик не как полноценный блокбастер, а в качестве "несуществующей альтернативной версии эпизода "Звездных войн"".