Ушла из жизни звезда фильма "Основной инстинкт"

В США скончалась актриса Дороти Мэлоун, получившая "Оскар" в 1957 году. Мэлоун умерла в своем родном городе Даллас, не дожив всего несколько дней до 94-летия.

Последней работой актрисы стала картина "Основной инстинкт", где она снялась с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун.

За свою карьеру актриса снималась в картинах с такими звездами, как Хамфри Богарт и Лорен Бэколл ("Глубокий сон", 1946), Рок Хадсон ("Слова, написанные на ветру", 1956), а также Рональд Рейган — в будущем 40-й президент США, а тогда известный актер. Вместе они снялись в картине "Закон и Порядок" в 1953 году. За роль в картине "Слова, написанные на ветру" Дороти Мэлоун была удостоена премии Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана в 1957 году. Однако наибольшую популярность актриса завоевала ролью Констанс МакКинзи в "Пейтон Плейс".