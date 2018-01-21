https://telegraf.com.ua/files/2018/01/GettyImages-630638952-920x584-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3865749-umerla-prodyuser-zvezdnyih-voyn-i-golodnyih-igr-ellison-shermur.html
Умерла продюсер "Звездных войн" и "Голодных игр" Эллисон Шермур
Новости культуры: Умерла Эллисон Шермур - создатель культовых американских фильмов "Звездные войны" и "Голодные игры".
Женщина ушла из жизни на 55-м году. Причиной смерти стал рак легких. Продюсер длительное время боролась с раком легких, Шермур умерла в больнице Лос-Анджелеса от осложнений, вызванных раком легких.
До 2011 года Эллисон Шермур работала исполнительным директором в кинокомпаниях Disney, Universal, Paramount и Lionsgate. Среди ее работ - две части фильма "Голодные игры" и "Бунтарь один. Звездные войны: Истории".
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Также Шермур участвовала в съемках "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог" и серии фильмов о Джейсоне Борне.
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