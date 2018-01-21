Умерла продюсер "Звездных войн" и "Голодных игр" Эллисон Шермур

Женщина ушла из жизни на 55-м году. Причиной смерти стал рак легких. Продюсер длительное время боролась с раком легких, Шермур умерла в больнице Лос-Анджелеса от осложнений, вызванных раком легких.

До 2011 года Эллисон Шермур работала исполнительным директором в кинокомпаниях Disney, Universal, Paramount и Lionsgate. Среди ее работ - две части фильма "Голодные игры" и "Бунтарь один. Звездные войны: Истории".

Также Шермур участвовала в съемках "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог" и серии фильмов о Джейсоне Борне.