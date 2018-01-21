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Умерла продюсер "Звездных войн" и "Голодных игр" Эллисон Шермур

Эллисон Шермур
12:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Умерла Эллисон Шермур - создатель культовых американских фильмов "Звездные войны" и "Голодные игры".

Женщина ушла из жизни на 55-м году. Причиной смерти стал рак легких. Продюсер длительное время боролась с раком легких, Шермур умерла в больнице Лос-Анджелеса от осложнений, вызванных раком легких.

До 2011 года Эллисон Шермур работала исполнительным директором в кинокомпаниях Disney, Universal, Paramount и Lionsgate. Среди ее работ - две части фильма "Голодные игры" и "Бунтарь один. Звездные войны: Истории".

Погиб бас-гитарист групп "The Kinks" и "The Zombies" Джим Родфорд

Также Шермур участвовала в съемках "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог" и серии фильмов о Джейсоне Борне.

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Новости культуры, Голодные игры, Звездные войны, Продюсер, Смерть, Эллисон Шермур.
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