Фейковый трейлер продолжения сериала "Друзья" бьет рекорды по просмотрам (Видео)

12 января в YouTube опубликовали трейлер продолжения культового сериала "Друзья" в виде полнометражного фильма. Несмотря на то, что видео оказалось фейком, оно быстро набрало популярность среди пользователей интернета. Так, за полторы недели подделка набрала почти 5 миллионов просмотров в YouTube и еще около 50 миллионов в фейсбуке. Некоторые пользователи не скрывали своего разочарования, когда обнаружили, что выложенный видеоролик – только склейка кадров из других картин. "Этот мир жесток, я действительно поверил в то, что это настоящий трейлер", - написал один из пользователей. "Спокойной ночи всем. Кроме тебя, автор этого ролика про "Друзей", - добавил другой. Однако есть и сомневающиеся в целесообразности снимать продолжение сериала. "Вот что происходит, когда у голливудских продюсеров заканчиваются идеи. Нас ждет очередной ремейк. Нет, пусть лучше хорошие воспоминания остаются такими навсегда. Еще одно разочарование нам не нужно", – отметил один из фанатов сериала.