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Создателей фильма "Форма воды" обвинили в плагиате

"Форма воды"
12:43 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Кинолента получила в этом году 13 наград и номинирована на "Оскар".

В Голливуде назревает еще один скандал. Создателей фильма "Форма воды", который номинирован на "Оскар 2018", обвинили в плагиате. Всего фильм получил больше всего номинаций в этом году – 13 из 24 возможных.

Наследники обладателя Пулитцеровской премии драматурга Пола Зиндела заявили, что сценарий фильма "Формы воды" копирует сюжет его пьесы "Позволь мне услышать твой шепот", созданной в 1969 году.

Сюжет фильма рассказывает про глухонемую уборщицу, которая работает в секретной лаборатории. Она влюбляется в существо-амфибию и пытается его спасти. А в пьесе Пола Зиндела рассказывается про уборщицу в секретной лаборатории, которая пытается спасти дельфина, который также проживал в лаборатории. Обе лаборатории имели связь с военными экспериментами, главные героини влюбились в существа и пытались их спасти.

Родственники драматурга возмущены, что никто не обратился к ним касательно авторских прав и не указала в титрах имени Пола Зиндела. К тому же, сам фильм претендует на звание "Лучший оригинальный сценарий".

Напомним, в Лос-Анджелесе 23 января объявили всех номинантов на премию "Оскар". Обладателей кинопремии "Оскар 2018" назовут 4 марта.

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Новости культуры, Кинолента, Оскар-2018, Плагиат, Позволь мне услышать твой шепот, Фильм, Форма воды.
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