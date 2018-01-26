Создателей фильма "Форма воды" обвинили в плагиате

В Голливуде назревает еще один скандал. Создателей фильма "Форма воды", который номинирован на "Оскар 2018", обвинили в плагиате. Всего фильм получил больше всего номинаций в этом году – 13 из 24 возможных.

Наследники обладателя Пулитцеровской премии драматурга Пола Зиндела заявили, что сценарий фильма "Формы воды" копирует сюжет его пьесы "Позволь мне услышать твой шепот", созданной в 1969 году.

Сюжет фильма рассказывает про глухонемую уборщицу, которая работает в секретной лаборатории. Она влюбляется в существо-амфибию и пытается его спасти. А в пьесе Пола Зиндела рассказывается про уборщицу в секретной лаборатории, которая пытается спасти дельфина, который также проживал в лаборатории. Обе лаборатории имели связь с военными экспериментами, главные героини влюбились в существа и пытались их спасти.

Родственники драматурга возмущены, что никто не обратился к ним касательно авторских прав и не указала в титрах имени Пола Зиндела. К тому же, сам фильм претендует на звание "Лучший оригинальный сценарий".

Напомним, в Лос-Анджелесе 23 января объявили всех номинантов на премию "Оскар". Обладателей кинопремии "Оскар 2018" назовут 4 марта.