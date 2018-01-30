Натали Портман сыграет суперзвезду поп-сцены

Нет, речь не о байопике, а о выдуманной истории. Натали Портман подписалась на главную роль в картине под названием «Vox Lux». Это вторая режиссерская проба актера Брэйди Корбета после дебютной работы 2015 года «Детство лидера», сообщает Empire.

«Vox Lux» — история певицы по имени Селеста, которая «поднимается из пепла национальной трагедии, чтобы стать суперзвездой поп-музыки». Рассказ охватит пятнадцать лет и сосредоточится на ключевых событиях в карьере героини, начиная с 1999 года.

Изначально на главную роль рассматривалась Руни Мара, но теперь ее заменит Натали Портман. Главную мужскую партию может взять на себя Джуд Лоу. Саундтрек к фильму будет содержать оригинальные композиции певицы Sia, что должно подогреть интерес к проекту.

Производство «Vox Lux» продвигалось медленно, так как у студии Bold Films из-за кассового провала драмы «Сильнее» были финансовые проблемы. Но теперь ситуация стабилизировалось, и дело пойдет быстрее. Съемки должны стартовать уже в следующем месяце.

Что касается Натали Портман, ее в конце февраля можно будет увидеть в научной фантастике «Аннигиляция».