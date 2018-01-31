Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство уволило Насирова с должности главы ГФС Правительство уволило Насирова с должности главы ГФС
Новости: Украина исключила ряд стран из списка офшоров Украина исключила ряд стран из списка офшоров
Новости: Линарес жестко ответил Ломаченко на вызов в ринг Линарес жестко ответил Ломаченко на вызов в ринг
Новости: Лунное "комбо": сразу три лунных затмения произойдут сегодня Лунное "комбо": сразу три лунных затмения произойдут сегодня
X

Netflix планирует заказать у Люка Бессона несколько фильмов

Люк Бессон
13:43 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Бюджет каждого фильма составит около 30 миллионов долларов.

Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры с Люком Бессоном и его компанией EuropaCorp о создании нескольких фильмов в последующие несколько лет.

Отмечается, что сервис хочет заказать несколько фильмов, бюджет каждого из которых составит примерно 30 миллионов долларов.

В рамках сделки онлайн-сервис также якобы обсуждает покупку каталога EuropaCorp, стоимость которого оценивается в 150 миллионов евро и который включает франшизы "Заложница", "Такси" и "Перевозчик".

Представители Netflix и EuropaCorp отказались комментировать данную информацию.

Как подчеркивает издание, еще несколько студий рассматривают возможность покупки доли в компании Бессона, которая находится под серьезной долговой нагрузкой, оцениваемой в сентябре 2017 года в 230 миллионов евро.

В 2017 году EuropaCorp заявила о том, что за 2016 фискальный год она понесла убытки в размере 119,9 миллиона евро (136 миллионов долларов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, EuropaCorp, Netflix, Заказ фильмов, Люк Бессон, Фильм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Названы величайшие кинозлодеи всех времен и народов Натали Портман сыграет суперзвезду поп-сцены Стало известно, сколько будет серий в сериале "Школа"

Последние новости

Кабмин решил передать земли объединенным общинам В России будут бороться с саранчой во время ЧМ-2018 Обамеянг стал игроком "Арсенала"
Сегодня читают
01 В НБУ заявили, что украинцы скоро изменят отношение к доллару
02 Геологи зафиксировали процесс образования золота
03 Жена украинского футболиста поразила фанатов интимным фото
04 Кейт Миддлтон в скромном платье встретилась с членами королевской семьи Швеции
05 Врачи назвали напиток, укрепляющий кости
Новости сегодня
14:13 Легендарную украинскую лыжницу не взяли на Олимпиаду
14:03 Стыд и смех до слез: самые безумные наряды невест
14:03 "Рома" нацелилась на игрока "Манчестер Юнайтед"
14:01 Суперлуние и лунное затмение: кому в этот день нужно беречь здоровье
13:58 Кабмин предложит Порошенко уволить главу "Укроборонпрома"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Рух новых сил" возобновляет акции протеста "Рух новых сил" возобновляет акции протеста
Новости: Умер космонавт Леонид Каденюк Умер космонавт Леонид Каденюк
Новости: В Минздраве не подтвердили случай дифтерии в Луганской области Случай дифтерии не подтвердился
Новости: В Италии выпустили "литературные вина" В Италии выпустили "литературные вина"
Добавить комментарий
0