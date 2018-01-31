Netflix планирует заказать у Люка Бессона несколько фильмов

Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры с Люком Бессоном и его компанией EuropaCorp о создании нескольких фильмов в последующие несколько лет.

Отмечается, что сервис хочет заказать несколько фильмов, бюджет каждого из которых составит примерно 30 миллионов долларов.

В рамках сделки онлайн-сервис также якобы обсуждает покупку каталога EuropaCorp, стоимость которого оценивается в 150 миллионов евро и который включает франшизы "Заложница", "Такси" и "Перевозчик".

Представители Netflix и EuropaCorp отказались комментировать данную информацию.

Как подчеркивает издание, еще несколько студий рассматривают возможность покупки доли в компании Бессона, которая находится под серьезной долговой нагрузкой, оцениваемой в сентябре 2017 года в 230 миллионов евро.

В 2017 году EuropaCorp заявила о том, что за 2016 фискальный год она понесла убытки в размере 119,9 миллиона евро (136 миллионов долларов).