Леонардо Ди Каприо может сыграть Леонардо да Винчи

Актер, названный в честь великого художника и изобретателя, давно изъявлял желание сыграть да Винчи в байопике. И вот его мечта потихоньку начала осуществляться.

По данным Deadline, ДиКаприо с помощью своей компании Appian Way и совместно с Дженнифер Дэвиссон продюсирует кинобиографию Леонардо да Винчи. Номинант на «Оскар» Джон Логан уже работает над сценарием, в основу которого легла биографическая книга Уолтера Исааксона «Леонардо да Винчи».

Фильм будет называться просто «Да Винчи». О том, что Лео сам исполнит главную роль, пока не сообщается. Но вряд ли актер, вложив в проект деньги, отдаст эту партию кому-то другому. Правда, на данный момент ДиКаприо связан обязательством перед Квентином Тарантино: он записался в его проект об убийствах Чарльза Мэнсона.

Для своей книги Уолтер Исааксон использовал тетради да Винчи и изобразил его не только создателем «Джоконды» и «Тайной вечери», не только изобретателем первого летательного аппарата, но также человеком вне закона, весельчаком, вегетарианцем, левшой, чудаком с рассеянным вниманием и иногда еретиком.

О сроках производства фильма «Да Винчи» пока информации нет. Как нет и кандидата в режиссеры.