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Комик Джеймс Корден и звезда "Пятьдесят оттенков серого" снялись в забавной пародии на фильм (Видео)

Комик Джеймс Корден и звезда "Пятьдесят оттенков серого"
15:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Скриншот из видео

Новости культуры: Соответствующее видео уже появилось на Youtube-канале программы комика.

Известный телеведущий шоу "Late Late Show" Джеймс Корден и главный герой трилогии "Пятьдесят оттенков серого", Джейми Дорнан, совместно снялись в мини-пародии на нашумевший эротический фильм.

В ролике ведущий Корден предлагает актеру посмотреть его "комнату для игр", как это было с Дакотой Джонсон (Анастейша Стил в фильме) в первой части кинокартины. Однако в комнате оказались совсем не БДСМ-игрушки, а кое-что значительно интереснее.

Напомним, что премьера фильма "50 оттенков свободы" в Украине состоится сегодня, 8 февраля.

Рекомендуем посмотреть этот забавный видеоролик, он действительно поднимает настроение!

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Новости культуры, Видео, Джеймс Корден, Комик, Пародия, Пятьдесят оттенков серого.
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