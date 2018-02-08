https://telegraf.com.ua/files/2018/02/923885-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3900303-komik-dzheyms-korden-i-zvezda-pyatdesyat-ottenkov-serogo-snyalis-v-zabavnoy-parodii-na-film-video.html
Комик Джеймс Корден и звезда "Пятьдесят оттенков серого" снялись в забавной пародии на фильм (Видео)
Новости культуры: Соответствующее видео уже появилось на Youtube-канале программы комика.
Известный телеведущий шоу "Late Late Show" Джеймс Корден и главный герой трилогии "Пятьдесят оттенков серого", Джейми Дорнан, совместно снялись в мини-пародии на нашумевший эротический фильм.
В ролике ведущий Корден предлагает актеру посмотреть его "комнату для игр", как это было с Дакотой Джонсон (Анастейша Стил в фильме) в первой части кинокартины. Однако в комнате оказались совсем не БДСМ-игрушки, а кое-что значительно интереснее.
Напомним, что премьера фильма "50 оттенков свободы" в Украине состоится сегодня, 8 февраля.
Рекомендуем посмотреть этот забавный видеоролик, он действительно поднимает настроение!
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