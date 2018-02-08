Комик Джеймс Корден и звезда "Пятьдесят оттенков серого" снялись в забавной пародии на фильм (Видео)

Известный телеведущий шоу "Late Late Show" Джеймс Корден и главный герой трилогии "Пятьдесят оттенков серого", Джейми Дорнан, совместно снялись в мини-пародии на нашумевший эротический фильм.

В ролике ведущий Корден предлагает актеру посмотреть его "комнату для игр", как это было с Дакотой Джонсон (Анастейша Стил в фильме) в первой части кинокартины. Однако в комнате оказались совсем не БДСМ-игрушки, а кое-что значительно интереснее.

Напомним, что премьера фильма "50 оттенков свободы" в Украине состоится сегодня, 8 февраля.

Рекомендуем посмотреть этот забавный видеоролик, он действительно поднимает настроение!