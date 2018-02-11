Стала известна новая информация о сиквеле "Джуманджи: Зов джунглей"

Фильм "Джуманджи: Зов джунглей" стал невероятно успешен в прокате и заработал 860 млн долларов, поэтому студия Sony не думая решила снять третью часть франшизы.

Совершенно точно из команды фильма останутся сценаристы Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг. Скорее всего, вся звездная команда сиквела — Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт, тоже поработает над продолжением. Режиссерское кресло опять займет Джейк Кэздан.

Когда именно начнутся съемки и состоится премьера проекта — неизвестно, однако представители студии ранее отмечали, что хотят выпустить фильм уже в следующем году.

Оригинальный фильм в 1995 году снял Джо Джонстон. Помимо Робина Уильмся, главную роль в нем исполнили Кирстен Данст, Бонни Хант и Брэдли Пирс. В прокате фильм собрал 263 млн долларов.