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В этом году в прокат выйдет полсотни украинских фильмов

Похищенная принцесса
15:45 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В 2018 году состоится 49 премьер новых украинских фильмов, рассказал глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

"Пожалуй, наиболее масштабной премьерой ближайших месяцев будет "Похищенная принцесса" – это второй в истории Украины полнометражный 3D-анимационный фильм. И судя по всему, это будет также и кассовый успех, я надеюсь", - сказал Ильенко в эфире 5 канала.

"Мы составили список, сколько премьер будет в этом году, и у нас получилась цифра 49 - это очень много. Мы сейчас не говорим о художественных, полнометражных, мы говорим о разных видах фильмов, даже документальных. Это то, что будет показано в широком или ограниченном прокате на большом экране", - добавил глава Госкино.

При этом он предположил, что среди этих полсотни картин "будут и кассовые хиты, и фестивальные достижения, поэтому очень хочу увидеть реакцию украинского зрителя на эти фильмы".

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Новости культуры, Госкино, Похищенная принцесса, Премьера, Прокат, Украинский мультфильм, Украинский режиссер, Филипп Ильенко.
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