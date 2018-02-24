Создатели фильма о принце Гарри и Меган Маркл допустили киноляп

Поэтому первый промокадр фильма "Гарри и Меган: история королевской любви" (Harry & Meghan: The Royal Love Story) они внимательно изучили и нашли киноляп, пишет Hochu.ua.

На кадре из предстоящей картины, которая расскажет историю любви Меган Маркл и принца Гарри, позировали Берджесс Эбернетти, Лаура Митчелл, Престон Карват и Бриела Вайнтрауб, перевоплотившиеся в принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Критики обратили внимание на деталь гардероба юного Джорджа: все дело в том, что в жизни 4-летний наследник британского престола, второй в очереди на трон, носит только шорты, а актер изображен в бежевых брюках. Кажется, что эта деталь незначительна, однако эксперты так не считают, ведь шорты свидетельствует о высоком сословии юных джентльменов.

Это очень по-английски - одевать мальчиков в шорты. Брюки носят мальчики постарше и мужчины. Несмотря на то что времена меняются, маленькие мальчики, которые носят брюки, относятся к среднему классу.

Напомним, официальная дата премьеры картины "Гарри и Меган: история королевской любви" не озвучена, но, по слухам, показ состоится за пару недель до свадьбы, в первых числах мая. Фанаты монаршей семьи с нетерпением ждут промокадров с участие Мег и Гарри.