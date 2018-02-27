Эффект "Черной пантеры": еще один чернокожий режиссер раскритиковал Тарантино
Новости культуры: После выхода фильма "Черная пантера" в США с новой силой активизировались разговоры о разных аспектах расизма, крайним вновь оказался Квентин Тарантино.
Американский кинематографист Джастин Симиен, снявший фильм «Дорогие белые люди» («Dear White People»), раскритиковал титулованный вестерн Квентина Тарантино «Джанго освобожденный», пишет IndieWire.
Свое мнение Симиен высказал на панельной дискуссии с участием афроамериканских шоураннеров и продюсеров, которая состоялась в Нью-Йорке чуть ранее в этом месяце.
Постановщик упомянул «Джанго освобожденного» в качестве примера того, как белый сценарист использует собственное восприятие афроамериканских людей для создания персонажей.
«Я не узнал себя ни в одном герое этой картины», — сказал Симиен, подразумевая, что белокожий Тарантино неверно изобразил чернокожих персонажей, якобы представив их исключительно со своей «белой» колокольни.
Напомним, ранее режиссер Спайк Ли также раскритиковал «Джанго», назвав фильм «неуважительным», и упрекнул Тарантино в «тривиализации ужасного обращения с афроамериканскими рабами».
Президент США Дональд Трамп также назвал «Джанго освобожденного» «невероятно расистским». Но также напомним, что темнокожие актеры Сэмюэл Джексон, Джейми Фокс и режиссер Антуан Фукуа защищали фильм и его создателя.
В рамках дискуссии Джастин Симиен добавил: «Когда вы высмеиваете черного человека, эта шутка на самом деле влияет на жизнь черного человека. А мой фильм „Дорогие белые люди“ не влияет на жизнь белых людей».