10 самых ожидаемых фильмов весны

Весна принесет с собой не только тепло, но и выход ожидаемых фильмов, некоторые из которых фанаты ждали не один месяц и даже год.

"Красный воробей"

Премьера: 1 марта

Режиссер: Френсис Лоуренс

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Мэри-Луиз Паркер, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Киран Хайндс, Джереми Айронс, Джоэли Ричардсон, Шарлотта Рэмплинг, Текла Рютен, Джоэль де ла Фуэнте

После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Вот почему она соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает таких же как она уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения, девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, с ее собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог, в том числе, американского агента ЦРУ, пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.

"Украденная принцесса: Руслан и Людмила"

Премьера: 7 марта

Режиссер: Олег Маламуж

Эта удивительная история случилась в волшебном городе Киеве - во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и мощных колдунов. Странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, даже не подозревая, что девушка - дочь киевского князя. Но счастью влюбленных не суждено длиться вечно: злой колдун Черномор появился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, стремясь превратить силу ее любви на собственную колдовскую мощь. Не раздумывая, Руслан отправился в погоню за похищенной принцессой, чтобы, преодолев все препятствия и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь - сильнее магии.

"Все деньги мира"

Премьера: 8 марта

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Марк Уолберг, Кристофер Пламмер, Мишель Уильямс, Тимоти Хаттон, Чарли Пламмер, Эндрю Бачан, Оливия Грант, Тереза Махони, Марко Леонарди, Ромен Дюрис

История одного из самых громких скандалов XX века. В Риме преступники в масках похищают внука Жана Пола Гетти — богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. Ко всеобщему шоку Гетти отказывается платить выкуп, несмотря на все мольбы Гэйл, матери ребенка, которой никакие богатства не заменят сына. Время истекает, требования похитителей становятся жестче, и единственной надеждой на спасение подростка становится Флетчер Чейс — сотрудник службы безопасности самого Гетти.

"Tomb Raider: Лара Крофт"

Премьера: 15 марта

Режиссер: Рорах Утхауг

В ролях: Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Ханна Джон-Кэймен, Доминик Уэст, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Александр Виллауме, Хелена Холмс, Джинтаре Бейноравичуте, Роуэн Полонский

После окончания обучения в колледже Лара Крофт отправляется в экспедицию к островам у берегов Японии в Треугольник Дракона, считающееся противоположностью Бермудского треугольника. Спустя три дня корабль попадает в шторм, и буря разламывает судно на две половины, отделяя Лару от остальной команды. Лара попадает на таинственный остров Яматай, не отмеченный на картах, в прибрежной зоне которого покоятся древние корабли викингов, бомбардировщики, галеоны XVII века и военные катера 1940-х.

"Первому игроку приготовиться"

Премьера: 29 марта

Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Оливия Кук, Ханна Джон-Кэймен, Саймон Пегг, ТиДжей Миллер, Бен Мендельсон, Тай Шеридан, Марк Райлэнс, Джулия Никсон-Соул, Ралф Айнесон, Лена Вайти

Недалекое будущее. Энергетический кризис в разгаре, половина населения Земли - на грани выживания. При такой удручающей реальности виртуальное пространство - единственный достойный выход вовне, в захватывающий, полный приключений квест OASIS. Где-то там спрятано "пасхальное яйцо", дарующее власть над Игрой - и над всем вполне материальным состоянием Создателя OASIS-a. Первый ключ случайно находит восемнадцатилетний Уэйд Уоттс. Шаг на пути к величайшей победе сделан. Но по пятам Уэйда и его команды следует организация, способная убрать счастливчиков не только в виртуальном, но и в реальном мире…

"Мария Магдалина"

Премьера: 5 апреля

Режиссер: Гарт Дэвис

В ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс, Ариана Лабед, Чиветель Эджиофор, Райан Корр, Тахар Рахим

Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

"Титан"

Премьера: 12 апреля

Режиссер: Леннарт Рафф

В ролях: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Кори Джонсон, Александр Йованович, Аарон Хеффернан, Натали Поса, Стивен Кри

Американский военный Рика приезжает на британскую базу для участия в научном эксперименте. Здесь пытаются путем генной инженерии создать новый вид людей, которые после возможно скорой экологической катастрофы на Земле будут способны жить на планете Титан. Однако этот амбициозный проект по созданию сверхчеловека приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.

"Мстители: Война бесконечности"

Премьера: 3 мая

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Том Холланд, Скарлетт Йоханссон, Тесса Томпсон, Элизабет Олсен, Крис Пратт, Пом Клементьефф, Крис Хемсворт, Зои Салдана

Сотни лет ожиданий привели безумного титана Таноса к заветной мечте: все 6 камней бесконечности у него, и теперь, владея ими, он обрел неограниченную силу. А вся Вселенная находиться под угрозой уничтожения, или порабощения безумным Таносом, и, кажется, только команда Мстителей может остановить его. Но у супергероев тоже не все так гладко, внутренние конфликты и ссоры разбили некогда верных товарищей на два воинствующих лагеря. Смогут ли величайшие супергерои забыть о старых обидах и снова действовать сообща против Таноса?

"Дэдпул 2"

Премьера: 17 мая

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Морена Баккарин, Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер, Зази Битц, Лесли Уггэмс, Стефан Капичич, Каран Сони

Продолжение фильма, который рассказывает наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", в результате чего приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор, а вместе с тем был изуродован и морально истощен.

"Соло: Звездные войны. Истории"

Премьера: 24 мая

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Эмилия Кларк, Олден Эренрайк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Клинт Ховард, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис, Йонас Суотамо

Фильм о начале приключений космического сорвиголовы Хана Соло и его постоянного спутника Чубакки. Напарников ожидает знакомство с карточным шулером из далекой галактики, Лэндо Калриссианом.