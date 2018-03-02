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Участники прошлогоднего скандала с "Оскара" снова будут объявлять победителей

"Оскар"
17:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Киноактеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй будут снова объявлять победителей в номинации "Лучший фильм", как это было в прошлом году.

Напомним, что в прошлом году произошел громкий скандал, когда во время объявления победителя в номинации "Лучший фильм" 2016 было ошибочно названо не фильм-лауреат "Лунный свет", а "Ла-Ла Ленд".

Впоследствии виновники конфуза были названы — это были сотрудники-бухгалтеры Брайан Куллинан и Марта Руиз, которые перепутали конверты с названием победителя в номинации "Лучший фильм". Впоследствии их отстранили от работы.

В этом году Американская киноакадемия надеется, что такой роковой ошибки не будет больше допущено, поэтому снова пригласили тех же актеров объявить победителей лучшего фильма. По информации Fox News, их заметили на репетиции церемонии.

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Новости культуры, Киноактеры, Оскар, Уоррен Битти, Фэй Данауэй, Церемония.
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