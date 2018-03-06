Стартовали съемки фильма "Гарет Джонс" о Голодоморе

3 марта в Киеве стартовали съемки исторического байопика «Гарет Джонс», посвященного украинскому Голодомору. А сегодня появился первый официальный постер картины, сообщается в пресс-релизе украинской продакшен-компании FILM.UA Group.

Гарет Джонс — британский журналист, который побывал в Украине в 1933 году и затем, вернувшись на родину, рассказал всему миру об ужасах Голодомора, скрываемого советской властью.

Фильм по сценарию Андреа Халупы снимается в копродукции Украины, Польши и Великобритании. Главную роль исполняет Джеймс Нортон. Ванесса Кирби играет журналистку Аду Брукс. Третью по значимости партию исполняет Питер Сарсгаард. Из украинских актеров в проекте заняты Яков Ткаченко («Припутни»), Олег Драч («Незламна»), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая, Алина Ковальская.

Съемки пройдут в Киеве и Киевской области, где будут отсняты сцены путешествия главного героя вглубь Советской Украины. А часть сцен, действие которых происходит в Москве, будет снята в Харькове. Съемки на территории Украины продлятся до 21 марта, а затем съемочная группа переберется в Польшу и Шотландию, где продолжит работу.

По словам создателей, «Гарет Джонс» будет политическим триллером. Премьера намечена на 2019 год, но точной даты релиза пока нет.

Официальный синопсис звучит так:

«В 1933 году уэльский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на „советскую утопию“, которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа „Скотоферма“ Джорджа Оруэлла».