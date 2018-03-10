Дочь Умы Турман снимется в сериале "Очень странные дела"

В актерском составе 3 сезона сериала "Очень странные дела" – интересное прибавление: Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, получила одну из ключевых ролей.

Одновременно небольшое "повышение" получила Приа Фергюсон, знакомая поклонникам "Очень странных дел" по роли младшей сестры Лукаса – в 3 сезоне ее героине достанется намного больше экранного времени.

19-летняя Майя Хоук в качестве актрисы дебютировала не так давно – в мини-сериале "Маленькие женщины".

В третьем сезоне "Очень странных дел" дочь звездных родителей сыграет роль "девушки-неформалки" по имени Робин, которой наскучила ее однообразная дневная работа: героиня предпринимает попытку сделать свою жизнь чуточку интереснее, но в итоге раскрывает очередную страшную тайну Хоукинса.