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Фильм "Черная пантера" будут продвигать на Оскар 2019

Черная пантера
15:06 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Cтудия Disney собирается продвигать нашумевшую "Черную пантеру", супергеройский блокбастер Marvel с темнокожим кастом, на "Оскар" 2019.

Инсайдеры утверждают, что Disney рассчитывает не только на попадание "Черной пантеры" в технические номинации – например, достаточно лояльную к супергероике категорию "лучшие визуальные эффекты", – но и на ключевые номинации. Поскольку в "Черной пантере",  присутствует социальная проблематика, важный общественно-политический аспект и прочие вещи, которые теперь котируются на "Оскаре" выше собственно киноискусства, руководство Disney считает, что блокбастеру вполне по силам побороться, например, за номинацию на "Оскар" в категории "лучший фильм".

Конечно, до "Оскара" 2019 еще очень-очень долго, и за почти год о вышедшей в феврале "Черной пантере" и ее социальной важности могут немножечко позабыть, однако стоит отметить, что и "Прочь" вышел в феврале – что не помешало ему через год с лишним, в марте 2018, получить свой "Оскар".

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Новости культуры, Marvel, Оскар 2019, Супергерой, Фильм, Черная Пантера.
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