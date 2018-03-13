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Стало известно, кто станет режиссером "Робопокалипсиса" вместо Спилберга

Майкл Бэй
00:44 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: okino.ua

Новости культуры: Майкл Бэй снимет фантастический блокбастер «Робопокалипсис» вместо Стивена Спилберга.

У Стивена Спилберга совсем нет времени на съемки фантастики «Робопокалипсис», производство которой затянулось на много лет, и теперь создатель «Трансформеров» ведет переговоры, чтобы заняться постановкой, сообщает Empire.

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Напомним, «Робопокалипсис» — экранизация рассказа Дэниэла Х. Уилсона, повествующего о людях, пытающихся выжить в результате технологического террористического восстания. Над адаптацией работал сценарист Дрю Годдард. Проект был страстной мечтой Спилберга, но его рабочий график пополнялся и пополнялся новыми фильмами, а нуждающийся в переработке сценария «Робопокалипсис» отодвигался и отодвигался на неопределенный срок.

И вот Спилберг наконец решился передать бразды правления в другие руки. А Майкл Бэй заинтересовался освободившимся местом.

Правда, график у Бэя тоже довольно плотный. Этим летом он планирует снимать таинственный боевик под названием «6 Underground» студии Skydance. Сценарий написали авторы «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз, но о сюжете пока ничего неизвестно.

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Новости культуры, Кино, Майкл Бэй, Робопокалипсис, Стивен Спилберг.
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