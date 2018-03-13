Короткометражку о самом красивом мужчине Украины покажут на Каннском фестивале

Известно, что украинский короткометражный фильм "Мистер Украина. Борьба с собой" покажут в рамках программы Short Film Corner, передает "РБК-Украина".

Идея и главная роль в "Мистер Украина. Борьба с собой" принадлежит молодому актеру Богдану Юсипчуку, который выступил также режиссером фильма. Звезда вошел в ТОП-10 самых красивых мужчин мира по версии конкурса Mr. World.

Съемки короткометражного фильма происходили в основном в Киеве. По словам режиссера, премьера его работы может состояться в Каннах, что стало большой неожиданностью.

"Давно хотел попробовать себя в роли режиссера. Не думал, что сделаю это впервые с документальным фильмом, и премьера картины состоится в Каннах. Рад, что наконец удалось воплотить задуманное", – рассказал Богдан Юсипчук.