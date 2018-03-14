Хоррор "Тихое место" с Эмили Блант получил 100%-й рейтинг критиков

Предстоящий хоррор с Эмили Блант и Джоном Красински, поставленный самим же Красински, и без того был весьма ожидаемым хоррором, а теперь стал еще более ожидаемым.

Режиссерский дебют актера Джона Красински — это фильм ужасов о семье, которая выжила после апокалипсиса и живет в доме посреди леса, скрываясь от слепых монстров, у которых безупречный слух. У пары есть двое детей, один из которых глух, и женщина беременна еще одним ребенком. Теперь им придется придумать, как сохранить новорожденному жизнь в условиях, когда нельзя произносить ни звука.

В эти выходные «Тихое место» было показано на фестивале SXSW.

В итоге восемнадцать критиков опубликовали свои отзывы, которые собрал агрегатор рецензий Rotten Tomatoes, и среди них не оказалось ни одного негативного. Таким образом, рейтинг фильма составил 100%.

Критики отметили, что «Тихое место» — «редкая вещь: фильм ужасов от крупной студии, сочетающий в себе глубокую концепцию с по-настоящему пугающими элементами».

В украинском прокате фильм стартует 5 апреля.