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Дешевая копия: Вайнштейн начал съемки фильма про себя самого

Харви Вайнштейн
09:14 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Пресловутый голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которому недавно был установлен унизительный памятник, начал работу над новым "шедевром" киноискусства.

Вайнштейна не остановило то, что нормльные продюсеры и режиссеры снимают про него фильм. Чтобы показать "истину" он решил сам про себя снять документалку.

Учитывая обстоятельства, и то, что у него нет больше студии, это явно будет не шедевр кинематографа.

Тем не менее, агент зачинщика секс-скандала в Голливуде утверждает, что в коридоре Харви выстроилась "длинная очередь из продюсеров, желающих заполучить этот проект".

Как известно, скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде начался после разоблачительной статьи против продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах сразу несколько актрис.

Полиция начала расследование по факту сексуальных домогательств Харви Вайнштейна с целью определения возможности уголовного преследования.

Официальные представители самого Вайнштейна отрицают причастность своего клиента к уголовно наказуемым деяниям, пока в Голливуде продолжается скандал, Харви Вайнштейна отправили в психбольницу "на лечение".

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