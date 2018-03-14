Олег Сенцов и Ежи Гоффман удостоены престижной награды

От имени Сенцова награду в виде золотого пера и денежную премию в размере 30 тыс. злотых получил председатель общественной организации "Объединения родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец, а Гоффман получил ее лично, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“На сегодняшний день контакт с Олегом ограничен, и он находится в информационном вакууме. Эта награда является сигналом для него от всего мира о том, что не только украинские ценности свободы, но и общеевропейские ценности, которые он отстаивает, что они еще актуальны, что они нужны миру. Поэтому, она является не только признанием, но и вообще - продолжением жизнью Олега", - отметил на вручении Котелянец.

Он подчеркнул, что когда-то Сенцов сказал: если это его судьба, то он готов стать "гвоздем к гробу режима Путина". И сегодня борьба Олега, его смелость противостоять системе и не идти ни на какие компромиссы продолжается даже в условиях строгого заключения, и "он продолжает быть олицетворением борьбы всего украинского народа против российской агрессии", добавил Котелянец.

“Я уверен, что при такой поддержке, таком признании и таких сигналах миру о том, что его борьба нужна ... мы его обязательно вытащим оттуда, и он будет получать такие награды уже лично", - заявил под аплодисменты собравшихся председатель "Объединения родственников политзаключенных Кремля".

В свою очередь Гоффман подчеркнул, что он очень тронут, поскольку дело Украины всегда было в его сердце. Он подчеркнул, что является сторонником взглядов польского маршалка Юзефа Пилсудского и выдающегося польского интеллектуала Ежи Гедройца, что независимость Украины для Польши является "необходимым делом".

По его словам, именно поэтому он снял "Огнем и мечом", и сериал "Украина. Рождение нации", выразив сожаление по поводу того, что последний фильм так и не был показан на широком экране.

Гоффман привел слова художника Франциско Гойи, который подписал одну из своих картин - "Сон ума порождает чудовищ".

"Поэтому я хотел бы, чтобы ум всегда побеждал эмоции, поскольку мы должны бороться вместе, а не против себя, если мы хотим, чтобы мы имели общее будущее", - подчеркнул выдающийся польский кинорежиссер, обращая внимание на сложные польско-украинские исторические отношения.

Гоффман отметил, что с большим уважением относится к Сенцову. В то же время, он выразил опасение, что Кремль может мстить Сенцову и усложнить ему жизнь за то, что о нем помнят, отдают ему честь, вручают международные награды.

"Но другого выхода у нас нет", - констатировал польский режиссер.

Награда "Карпатская Европа общих ценностей" вручается выдающимся личностям или институциям государств карпатского региона, которые своими действиями способствовали распространению общих европейских ценностей в Центральной и Восточной Европе, а также повлияли на развитие сотрудничества в регионе. Награды вручал, в частности, маршалок польского Сейма Марек Кухцинский.