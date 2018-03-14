Создатели "Игры престолов" рассказали о финале последнего сезона

«Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого и по мере прочтения они понимали, что их персонажи гибнут один за другим», — заявила старший вице-президент телеканала Франческа Орси.

Она также добавила, что по завершению чтения сценария все присутствующие со слезами на глазах аплодировали стоя в течение 15 минут.

Ранее создатели "Игры престолов" официально сообщили, что 8 сезон выйдет на телеэкраны 2019 года, но точной даты на сайте телекомпании НВО не обнародовали. Как известно, в восьмом и уже в последнем сезоне "Игры престолов" будет наименьшее количество эпизодов за всю историю сериала – всего шесть.

Как сообщалось, в основу сериала "Игра престолов" легли романы саги "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р.Г.Мартина, которые он публикует с 1996 года. События романа развиваются вокруг политических и не только интриг в борьбе за власть над вымышленным континентом Вестерос. И будет править тот, кто займет Железный трон.

Однако события сериала, который выходит на канале HBO с 2011 года, уже обогнали сюжетные линии описанные в книгах. Поэтому сюжеты шестого, седьмого и восьмого (последнего) сезона основываются на черновых вариантах книг, которые еще не вышли, консультациях Мартина и сюжетных наработках авторов "Игры престолов".