Умер режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Леонид Квинихидзе

Как отмечается, Квинихидзе умер в Покровской больнице Санкт-Петербурга 13 марта. Он родился в Ленинграде 21 декабря 1937 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов, на "Ленфильме" и "Мосфильме".

Первым его художественным фильмом стал "Первый посетитель" (1965), а известность к режиссеру пришла после экранизации романа Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" (1973). Однако более всего он известен как создатель музыкальных фильмов: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Мэри Поппинс, до свидания!".

Квинихидзе также много работал в театре, был главным режиссером и художественным руководителем московского "Мюзик-холла", Крымского национального музыкального театра, санкт-петербургского театра "Карамболь" и Хабаровского краевого музыкального театра. Как сообщалось, 12 марта ушел из жизни российский актер Олег Табаков, исполнивший в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!" роль мисс Эндрю.