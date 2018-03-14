Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад" Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад"
Новости: Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд
Новости: Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство
Новости: 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
X

Умер режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Леонид Квинихидзе

Смотрите фото (3)
Леонид Квинихидзе
22:00 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Известный советский и российский кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни.

Как отмечается, Квинихидзе умер в Покровской больнице Санкт-Петербурга 13 марта. Он родился в Ленинграде 21 декабря 1937 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов, на "Ленфильме" и "Мосфильме".

Первым его художественным фильмом стал "Первый посетитель" (1965), а известность к режиссеру пришла после экранизации романа Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" (1973). Однако более всего он известен как создатель музыкальных фильмов: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Мэри Поппинс, до свидания!".

Квинихидзе также много работал в театре, был главным режиссером и художественным руководителем московского "Мюзик-холла", Крымского национального музыкального театра, санкт-петербургского театра "Карамболь" и Хабаровского краевого музыкального театра. Как сообщалось, 12 марта ушел из жизни российский актер Олег Табаков, исполнивший в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!" роль мисс Эндрю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Альманах 2018, Леонид Квинихидзе, Мэри Поппинс до свидания!, Режиссер, Смерть, Умер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

"Баффи - истребительница вампиров": перезапуск может сделать компания Fox Дешевая копия: Вайнштейн начал съемки фильма про себя самого Появился трейлер новых "Фантастических тварей" с Джонни Деппом и Джудом Лоу

Последние новости

Самые оригинальные пляжи, на которых стоит отдохнуть (Фото) У Анджелины Джоли появился новый бойфренд "Бавария" уверенно переиграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 ЛЧ
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
03 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
04 Названа причина смерти Стивена Хокинга
05 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости сегодня
22:31 "Укрзализныця" поменяет эскалаторы на киевском вокзале
22:26 Всемирный банк подсчитал долю "кумовского бизнеса" в Украине
22:26 Блейк Лайвли показала стройную фигуру в платье за 2300 долларов
22:23 Необычные индийские племена, которые носят серьги в носу (Фото)
22:17 Астрономы выяснили, что все галактики совершают один оборот за одинаковое время
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине будут производить снаряды для "Гиацинта" Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Добавить комментарий
0