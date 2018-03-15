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Фильм "Киборги" показали в американском Конгрессе

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"Киборги"
07:46 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: Фильм "Киборги", который показывает судьбы защитников Донецкого аэропорта, рассказывает не о войне, а о мире, который хочет построить украинская нация.

Именно за это они умирают на передовой гибридной войны, развязанной Россией, охарактеризовал свою ленту во время премьерного показа в американском Конгрессе режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Конечно, я волнуюсь, как когда-то волновался перед премьерой фильма в Украине, потому что это первый показ в Соединенных Штатах Америки и в таком знаковом месте как Конгресс США", - отметил режиссер перед показом.

Более того, по его словам, 14 марта – это День украинского добровольца, что также является символичным и важным для премьеры этого фильма в США.

"Наша цель – рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру – верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети", - рассказал Ахтем Сеитаблаев.

Он подчеркнул, что своей работой хотел рассказать о том, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации".

По словам продюсера ленты "Киборги" Иванны Дядюры, западный зритель увидит в фильме, что события на Донбассе является "цивилизационным выбором Украины", а не гражданской войной по версии российской пропаганды.

"В этом фильме мы показали достаточно широкий социальный спектр современной Украины: здесь профессиональные военные, добровольцы, люди с высшим образованием, студенты, простые жители небольших городков. Они разные по специальности, они говорят на украинском и русском языках, они разного поколения, но их объединяет одно – они защищают свою страну от российского агрессора", - подчеркнула продюсер.

По ее словам, сценарий, опробованный Россией в Грузии, сейчас в полной мере разыгрывается в Украине. "Нужно понимать, какой опасности сейчас это представляет для всего мира", - отметила Дядюра.

Лента "Киборги" будет представлена в других странах. Уже на этой неделе состоится её премьера в Гааге, в Варшаве, в Брюсселе.

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Новости культуры, Американский Конгресс, Ахтем Сеитаблаев, Иванна Дядюра, Киборги, Конгресс.
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