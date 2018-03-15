Объявлена дата выхода в Украине "Острова собак" Уэса Андерсона (Видео)

В мультфильме покажут альтернативную Японию, где зараженных гриппом собак отправляют на карантинный остров. Этот остров далеко не райский и главным героям приходится сражаться с другими собаками даже за мешок с объедками. Герои — пять местных собак Шеф, Рекс, Босс, Дюк ("Герцог") и Кинг ("Король"). Им надоело замкнутое существование. В это время мальчик по имени Атари Кобаяши отправляется на остров в поисках своей собаки Спотса ("Пятнашка"). Они вызываются помочь Атари защитить его от японских властей, которые приходят следом в целях поимки мальчика. В мультфильме завидный актерский состав: Йоко Оно, Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон и др. Также в сети появился официальный украинский трейлер.