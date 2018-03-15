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Звезды итальянского кино Орнелла Мути и Микеле Плачидо приедут в Киев со спектаклем

Орнелла Мути и Микеле Плачидо
12:40 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости культуры: В Октябрьском дворце 27 апреля состоится премьера итальянского спектакля "Суд над ведьмой".

В главных ролях — звезды итальянского кино Орнелла Мутти и Микеле Плачидо, известные своими ролями в фильмах "Укрощение строптивого" и "Спрут". Режиссером-постановщиком спектакля выступил Энрико Мария Ламанна.

Сюжет спектакля основан на реальных событиях, которые произошли 20 марта 1428 года в средневековом городе Тоди. История времени, когда любая попытка женщины поднять голову и доказать свое право на любовь и свободу выбора, приводила к кровавым последствиям. Орнелла Мути предстанет в роли Франчески, обвиненной в колдовстве, а Микеле Плачидо исполнит роль инквизитора.

Сам спектакль "Суд над ведьмой" Энрико Мария Ламанна поставил в 2017 году. По его словам, постановка готовилась специально под его любимую актрису Орнеллу Мути, с которой он уже сотрудничал в ее дебютном спектакле "Еврей" в 2010 году.

Новую работу режиссер назвал "невыносимо прекрасным шоу, мучительно своевременным и сильным, волшебным моментом осмысления".

Стоимость билетов на спектакль 550−3850 грн.

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Новости культуры, Киев, Микеле Плачидо, Орнелла Мути, Спектакль, Суд над ведьмой.
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