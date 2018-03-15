Netflix запускает сериал Tabula Rasa в стиле American horror story (Видео)

История будет разворачиваться на фоне домов с привидениями и психиатрических лечебниц.

Главная героиня Tabula Rasa (от лат. "чистая дощечка") — девушка по имени Аннеми. Потеряв память после травмы, полученной в автокатастрофе, она становится подозреваемой в запутанном деле о пропаже человека. Теперь ей нужно вспомнить свою прежнюю жизнь.

Несмотря на то, что синопсис звучит как стандартный сюжет детектива, создатели сериала обещают зрелище в стиле "Американской истории ужасов".

Аннеми живет в "нехорошем" доме и регулярно встречает в коридорах странных существ: например, демоническую девочку в стиле "А теперь не смотри" Николаса Роуга.

Премьера сериала состоялась в Бельгии в 2017 году. На сервисе IMDb у сериала довольно высокий рейтинг — 8,2.