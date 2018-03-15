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Драма с Сарой Джессикой Паркер: о чем будет новый фильм

Джессика Паркер
15:21 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Это драма о нью-йоркской певице, чью жизнь меняет ее болезнь.

Недавно скандал вокруг "Секса в большом городе 3" выставил на всеобщее обозрение непростые отношения в актерском коллективе проекта. Однако, это не повод останавливать работу над другими проектами. Например, в Нью-Йорке 18 апреля стартует кинофестиваль Трайбека и одной из главных премьер станет драма Blue night с Сарой Джессикой Паркер в главной роли.

Отметим, что это драма о нью-йоркской певице, чью жизнь меняет ее болезнь. Кроме Паркер в фильме также появятся Рене Зелвеггер, Саймон Бейкер, Жаклин Бисс.

Действие Blue night происходит в наши дни, а сам фильм, признается режиссер, вдохновлен стилистикой кино французской новой волны. В этом фильме, как и в "Сексе в большом городе" Паркер стильно одет, с большим количеством аксессуаров и дорогой обуви. Над костюмами к фильму работал Арджун Басин – стилист родом из Индии.

Режиссер Фабьен Константа также хорошо известен в фешн-мире. Он специализируется на съемках документального кино о моде – в частности, в 2011 году Константа снял "Мадемуазель Си", фильм о Карин Ройтфельд, бывшем главном редакторе французского Vogue.

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Новости культуры, Blue night, Главная роль, Джессика Паркер, Драма, Фильм.
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