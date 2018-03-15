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Сценарий "Игры престолов" заставил плакать даже актеров

Игра престолов
17:13 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Продюсеры сериала "Игра престолов" анонсировали выход последнего восьмого сезона в 2019 году.

Сериал "Игра престолов" объединил тысячи людей, которые с нетерпением ожидают каждой следующей серии. Поэтому представители телеканала НВО заявляют, что последний сезон многосерийной ленты не разочарует фанатов.

Об этом заявила вице-президент канала НВО Франческа Орси, передает Variety. Как известно, продюсеры сериала "Игра престолов" анонсировали выход последнего восьмого сезона в 2019 году. Он будет состоять из 6 серий. Только один из эпизодов сериала стоил 15 миллионов долларов.

Ранее звезда сериала Мэйси Уильямс, которые сыграла роль Арьи Старк, рассказывала, что полностью прочитала сценарий 8 сезона "Игры престолов". Английская актриса опровергла слухи о том, что будет несколько концовок "Игры престолов". В то же время представитель канала заявила, что в последнем сезоне погибнет много персонажей.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого и по мере прочтения они понимали, что их персонажи погибают один за другим", – рассказала Франческа Орси.

Кроме этого, вице-президент канала НВО добавила, что все актеры после прочтения сценария аплодировали в течение 15 минут, а некоторые даже плакали.

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Новости культуры, 8 сезон, Актеры, Игра престолов, Персонажи, Сериал, Слезы, Сценарий.
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