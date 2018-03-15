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Фильм о харьковском художнике везут на фестиваль в Нью-Йорк

Бахчанян Вагрич
17:27 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Однодневный фестиваль "The 2018 Art Film Festival" будет посвящен творчеству художников и режиссеров из стран бывшего СССР, которые в свое время эмигрировали в Нью-Йорк.

Фестиваль пройдет 18 марта в Хантерском колледже Городского университета Нью-Йорка, сообщает пресс-служба Госкино.

"Фестиваль начнется показом фильма "Вагрич и Черный квадрат" о харьковском художнике-концептуалисте Вагриче Бахчаняне. После пресмотра зрители будут иметь возможность пообщаться с режиссером и автором сценария ленты Андреем Загданьским. Вход на события фестиваля свободный", - говорится в сообщении.

Продюсер фильма - Геннадий Кофман и Андрей Загданьский. Производство - AZ Films L.L.C. (США), МаГиКа-фильм (Украина). Финансовая поддержка - Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Вагрич и Черный квадрат" (2014) - это фильм-коллаж, в котором работы Вагрича - графика, картины, афоризмы, фразы и мини-пьесы - соединены в единое целое рассказом автора и воспоминаниями друзей, среди которых и сам Андрей Загданьский.

В программе фестиваля также будут представлены фильмы, посвященные творчеству известных художников-эмигрантов Григория Перкеля и Гриши Брускина. Завершит фестиваль общая дискуссия при участии героев и авторов лент: Регины Хидекель, Андрея Загданьского, Нины Зарецкой, Гриши Брускина, Семена Пинхасова, Григория Перкеля, Девида Бариша и Ирен Бахчанян.

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Новости культуры, The 2018 Art Film Festival, Бахчанян Вагрич, Вагрич и Черный квадрат, Нью-Йорк, Фестиваль, Фильм.
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